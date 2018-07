Teisipäeval selgus, et Rock in Tartu peaesinejana välja kuulutatud Tarja Turunen jätab festivalil esinemata. Nüüdseks on teada, et oma kontserdi on tühistanud veel kaks välismaa artisti.

USA bänd Exit Eden vastas Facebookis fännile, et nende esinemine Tartu festivalil on tühistatud.

Kuvatõmmis (Erakogu)

Ka Saksamaa bänd Mozart Heroes sõnas, et tühistavad oma esinemise.