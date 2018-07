„See kiri oli ikka väga ehmatav,” räägib Kertu ema Marita. „Mõtlesin, et kuidas üks linnapea hakkab kellelegi võõrale naisele laenu pakkuma. Tutvustas põhjalikult, kes seda annab, küsis, kui palju tahate, ja et nad on ennegi aidanud selliseid, kellel seda summat vaja oleks.”

Nädalapäevad tagasi tuli Kertu ema Facebooki postkasti kiri Tallinna linnapealt Taavi Aasalt. Kiri oli lihtne ja tagasihoidlik, tervitustega. Kertu ema viisaka inimesena loomulikult vastas. Endal süda sees puperdamas, et, oh, temale kirjutab Tallinna linnapea isiklikult.

„Kuna ema – pensionär ja võrdlemisi kergeusklik – elab vaid oma piskust pensionist ja väikesest lisapalgast, avaldaski ta soovi, et noh heakene küll, võtab siis 30000 laenu ja ostab metsaserva majakese, kus vanaduspäevi veeta,” jutustab Kertu. Raha saamiseks tuli teha ülekanne lehelt, millest märget maha poleks jäänud, ning saata oma kontonumber ja isikutunnistuse koopia. „Konkreetsetest summadest veel juttu ei olnud,” täpsustab Kertu.

Laenu saamisel oli muu hulgas oluline tantsuoskus

Proua Marita sõnul puges talle esimest korda kahtlus hinge, kui Taavi Aas esitas küsimuse: millal te viimati tantsisite? „Siis hakkasin mõtlema, et see ei ole võimalik, et üks linnapea mulle sedasi kirjutab. Sõnadesse tulid ka vead ja ma mõtlesin, et ei saa ju linnapeal olla välismaa panka,” meenutab Marita. „Aga ta ikka rääkis, et usaldage mind ja usaldage mind. Ja siis tuli mingi pangategelane, meesterahvas, ka väljamaalane, ja ütles, et saatku ma talle oma pangakonto number.”

Õnneks on proua Marital tütrega lähedane ja usaldav suhe. „Ema kutsus mind enda juurde,” räägib Kertu. „Ütles, et on üks eluliselt tähtis jutt, võtsin siis lapse ja läksin. Räägib mulle, et tema hakkab laenu võtma. Et talle kirjutas Taavi Aas ja pakkus laenu, ja ema oli nõus. Rääkis, et tahab endale majakest osta, aga mõtles, et arutab enne minuga läbi.”

Katkeid proua Marita vestlusest "linnapeaga" (erakogu)

Umbusk tuleb kasuks

„Mina olen aga umbusklik igasuguste laenuasjade suhtes,” jätkab Kertu. „Ütlesin kohe, et ei usu siukseid asju. Tema vastu, et linnapea ei hakka ju valetama.” Kertu asus asja uurima. Guugeldades tuli välja veel analoogseid juhtumeid. „Kirjutasin lausa e-maili linnapeale isiklikult, et uurida, kas tema omab seda facebooki kontot. Sealt vastust ei tulnud.”

Metsaveerel asuvast majakesest unistaval proual oli raske oma nägemusest loobuda. „Ema oli ikka veendunud, et ega linnapea ei aja talle pada. Lõpuks mul siiski õnnestus talle selgeks teha, et tegu on varikontoga. Mu pensionärist emal taheti lihtsalt nahk üle kõrvade tõmmata. Pettumus oli muidugi suur kui ema aru sai, et tegelikult ei kirjutanud talle auväärt linnapea vaid lihtlabane pettur. Oma unistuste maja ta ei saanud, aga raha pangaarvele jäi alles. See on taas hoiatuseks kõigile, kellele tuleb sellised laenupakkumisi. Rääkige sellest oma lähedastele.”

„Õnneks ma ei läinud selle õnge,” ohkab proua Marita. „Aga ma ei saanud öö otsa magada. Loodan, et seda loevad teisedki inimesed.”

Linnavalitsus kinnitab, et tegemist on libakontoga

Taavi Aasa meedianõunik Priit Simson on uudist kuuldes üllatunud. "Ilmselt on tegemist küberrünnaku või identiteedi varastamise katsega. Teeme kindlasti kõik, et taoline kuritarvitus lõppeks."