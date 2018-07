Perepsühholoog Helle Niit ei taha sotsiaalmeediakanalites lokkavatele avameelsetele pildipostitustele patoloogilist silti külge panna. Küll aga on Niit ise väga teadlikult jäänud kõrvale Instagramist ja Facebookist. "Eelkõige sellepärast, et minu jaoks on küsimus ajalimiidis – ei taha nendesse avarustesse ära kaduda. Tean, et sel on oma väike varjukülg - ollakse arvamusel, et kui sul puudub mõni sotsiaalmeediakonto, siis sind ei ole olemas."