Kevadel "Eesti otsib superstaari" saates viie parima hulka jõudnud Jaagup Tuisk andis hiljuti välja oma esimese singli "Käes nüüd aeg". Loo esmaesitlus oli 3. juunil Saku suurhallis toimunud "Eesti otsib superstaari" superfinaalis. Nüüd valmis loole ka muusikavideo. "Kirjutasin selle loo algselt lootuses esitada seda "Eesti otsib superstaari" superfinaalis. Kuigi ma superfinalist ei olnud, sain oma lugu Saku suurhallis reklaamipausi ajal siiski esitada," on Jaagup Tuisk õnnelik. "Laul räägib sellest, et õnn ei jookse sülle, kui Sa ise ei püüdle, ei panusta, ei pinguta. Ja tihti jääb ka sellest väheks. Vaja on leida ka teekaaslased, sõbrad, kel samad sihid silme ees. See on seiklus, kuhu ma teid läbi oma laulu ja video kaasa tahan kutsuda," sõnab Jaagup Tuisk.

Laulmisega särava noormehe andekus aga ei piirdu. "Võib öelda, et see lugu on suures plaanis minu produktsioon. Kirjutasin viisi, sõnad ning salvestasin pillid ja vokaali oma kodustuudios. Siis kirjutasime 59°24' North Production tiimiga stsenaariumi, organiseerisime näitlejad ja võttekohad. Nendes osades, kus ma kaamera ees ei pidanud olema, opereerisin ise kaamerat. Lõpuks monteerisin ise ka muusikavideo," kinnitab Jaagup.