Corabi on kindel, et 1994. aasta album, mille ta Mötleyga salvestas, oleks saanud palju edukamaks, kui see kandnuks uut bändinime. Sama meelt on olnud kriitikudki. „Tänase päevani öeldakse mulle vahel: „Mulle meeldis see album, aga see ei kõla nagu Mötley Crüe. Olen mõnedelt fännidelt isegi kuulnud, et see on parim plaat, mille Mötley kutid iial tegid, aga see pole lihtsalt Mötley,“ räägib muusik intervjuus Õhtulehele.

John Corabi, kes laulis varem raskerokibändis The Scream, liitus Mötley Crüega, kui Vince Neil bändist tülide ja väsimuse tõttu lahkus. Bassimees Nikki Sixx ja trummar Tommy Lee kiitsid ajakirjandusele, et Corabi suudab laulda ükskõik mida ja ükskõik kuidas. Harjumuse jõud on aga tugev. Kui Arizonas Tucsonis ilmus 15 000 inimest mahutavale kontserdile vaid 4000 kuulajat, mõistis punt, et nii ei saa jätkata. Seda mõistis ka plaadifirma. Vince Neil meelitati tagasi ja Mötley tegutses endises koosseisus 2015. aastani.

1992. aasta veebruaris avanes 32aastase rokilaulja John Corabi ees ülimalt ahvatlev uks: ta valiti ühe USA edukaima heviansambli Mötley Crüe solistiks. Kuid fännid ei võtnud glämmibändi uut karmimat stiili omaks, plaadimüük langes ja kontsertidele tuli vähem rahvast. Pärast viit aastat pidi Mötley plaadifirma survel algse laulja Vince Neili oma ridadesse tagasi kutsuma. Corabi on sestsaadik otsinud seda üht ja õiget bändi ning loodab, et on selle nüüd leidnud.

„Naljakas on see, et kui me seda albumit salvestasime, siis me tahtsime bändi nime muuta. Teadsime juba plaati tehes, et see muusika ei kõla nagu miski, mida Mötley oli varem teinud. Aga kõik äriinimesed ja asjaajajad – plaadifirma esindajad, agendid, advokaadid – olid paanikas, sest nemad teenivad protsendi sellest rahast, mida teenib Mötley Crüe. Nad ei tahtnud, et me nime muudaksime: „Ei-ei-ei-ei, te ei saa seda teha!“ Jätsime siis nime alles,“ selgitab mees. Iroonilisel moel sai fännide jaoks võõra kõlaga plaat ka pealkirjaks „Mötley Crüe“.

„Ma ei ütle, et album oleks siis müünud miljoneid ja miljoneid eksemplare, aga see oleks meie õlgadelt survet natuke vähemaks võtnud. Kuulajate ootused oleks olnud teistsugused. Antud juhul ootasid nad vana head Mötley albumit, mida nad ei saanud,“ tõdeb Corabi.

John Corabi The Dead Daisiesega esinemas. (Promo)

Kas ta pole kahetsenud The Screamist lahkumist? Los Angelese bänd oli endale juba nime teinud ja just enne tema Mötley Crüesse minekut debüütplaadi välja andnud – kes teab, mis võinuks neid oodata. „Ei, ma ei kahetse midagi!“ rõhutab Corabi varmalt. „Ma arvan, et kui kulutad oma elu tagasivaatamisele ja mõtlemisele, mida kõike oleksid saanud paremini teha, siis sa takerdud. Ma ei vaata tagasi. The Scream oli väga hea bänd, meil oli lõbus, me saatsime palju korda. Aga elu on selline, et aeg-ajalt jõuad sa teelahkmele ja pead midagi otsustama, minema kas vasakule või paremale. Mis iganes suuna sa valid, pead selle enda kasuks pöörama ja edasi liikuma. Mul ei ole millegagi seoses, mida ma olen teinud, negatiivseid tundeid.“

Vahepeal on Corabi kaasa löönud seitsmes bändis, nende seas Union ja ESP, kuhu kuulus ka varasem Kissi soolokitarrist Bruce Kulick. 2015. aasta algusest laulab ta kollektiivis The Dead Daisies, mis koondab roki superstaare nagu Whitesnake'i ja Dio kitarrist Doug Aldrich, Thin Lizzy bassimees Marco Mendoza ning Journey ja Bad Englishi trummar Deen Castronovo. Ansambli kutsus 2013. aastal ellu Austraalia ärimees, lendur ja rütmikitarrist David Lowy.

Corabi hüppas pardale, kui The Dead Daisies esimese lääne rokkbändina Kuubasse sõitis. „Mingil põhjusel ei saanud eelmine solist Jon Stevens sinna kaasa minna ja mind kutsuti tema asemele. Ma ei tea, kuidas mind välja valiti – kas nad helistasid veel paarikümnele lauljale ja mina olin ainus, kes jah ütles, või olin ma neil algusest peale mõttes. Igatahes Marco helistas mulle ja ma esinesin nende Kuuba kontsertidel,“ meenutab laulja.

Igal aastal album – see pole midagi

Siis selgus, et Stevens tahtab salvestada sooloalbumi, ja bänd pakkus, et nende järgmisel plaadil võiks kaasa teha Corabi. Tema liitumise ajast on Daisies igal aastal albumi välja andnud (tõsi, üks neist oli kontsertalbum). Vähesed bändid suudavad praegu sellist tempot hoida, pigem avaldatakse lugusid singlitena ja albumit sepitsetakse mitu aastat. Paistab, nagu oleks tegu noorte ja näljaste meestega, kel tõsine plaan rokimaailma vallutada, mis siis, et passist vaatab neil vastu üle 50 või 60 eluaasta.

SÄRTSU TÄIS: John Corabi The Dead Daisiesega esinemas. (Promo)

„Kui aus olla, siis me ei ole noored ja näljased, nüüd me oleme vanad ja näljased,“ naljatab Corabi. Albumisajus ei näe ta aga midagi harukordset. „Paljude bändide jaoks, keda kuulates me üles kasvasime – biitlid, Led Zeppelin, Kiss, Alice Cooper, Aerosmith, Rolling Stones – ei olnud ebatavaline igal aastal album välja anda. Kiss oli kurikuulus – nemad avaldasid algusajal mitu albumit aastas! Praegu on küll saanud normiks see, et teed ühe albumi ja siis ootad kolm aastat, kuni järgmise välja lased. Aga meie peades sünnib palju muusikat, on palju mõtteid. Püüame edaspidigi selles tempos püsida.“

Daisies on soojendanud ZZ Topi, Aerosmithi, Lynyrd Skynyrdi, Judas Priest, Kissi, Whitesnake'i ja Def Leppardit, ent nad on pääsenud ka festivalide peaesinejaks ning kevadel oli neil Euroopas väljamüüdud kontserditurnee.

KOGENUD ROKKARID: The Dead Daisies ehk basskitarrist Marco Mendoza (vasakult), rütmikitarrist David Lowy, laulja John Corabi, trummar Deen Castronovo ja kitarrist Doug Aldrich. (Promo)

„Me oleme igaüks juba nii pikalt muusikat teinud. Kellel tahes on praegu väga keeruline muusikaäris edukalt sees püsida. Juba tõsiasi, et me oleme kõik pärast 30 aastat siin, teeme endiselt kära, meil on ikka lõbus ja me saame teha seda, mida tahame, on õnnistus. Nii et me lihtsalt lõbutseme, loome muusikat, tuuritame ja nüüd hakkab see ka ära tasuma,“ lausub Corabi nende ambitsioonide kohta. „Märkame, et kontsertidel on aina rohkem rahvast. Iga kord, kui me tuurile läheme, võime endale öelda: meil on väga vedanud!“

Käinud pea kõikjal, aga mitte Eestis

16. juulil jagab The Dead Daisies Tallinna lauluväljakul lava Guns N' Rosesega. See on sümboolne, sest kitarrist Richard Fortus ja klahvimees Dizzy Reed mängisid enne Rosesega taasühinemistuurile minekut Daisiese ridades. John Corabi tundis Guns N' Rosese kutte juba enne seda, kui nad tegid debüütplaadi „Appetite for Destruction“ (1987).

„Ma elasin Los Angeleses, nii et olin nende kõigiga kohtunud. Ainus, keda ma ei tundnud, oli Axl. Hiljem oleme põgusalt kokku puutunud, aga kuna Guns N' Roses ja Mötley Crüe olid rivaalid, siis ei jalutanud ma Axlit nähes talle juurde, et öelda: „Tere, ma olen Mötley Crüe uus laulja.““ Corabi lisab, et on Rose'iga siiski mõned korrad juttu ajanud.

Laulja on Ameerikas näinud kaht Guns N' Rosese praeguse tuuri kontserti Ameerikas. „Mõlemad šõud olid tohutult suurejoonelised,“ ei hoia ta kiidusõnu kokku. „Aga vahva on ka lihtsalt mõnusasti aega veeta ja kohata vanu sõpru, keda pole mõnda aega näinud.“ Põnevil on Corabi ka seetõttu, et pole varem Eestis käinud.

„Ütlesin just paari päeva eest tuttavale, et ma olen külastanud peaaegu kõiki maailma riike, aga siis meenus, et peagi lisandub nimekirja veel üks – see on lahe!“ sõnab ta rahulolevalt. „Loodetavasti on meil Eestis aega ka ringi jalutada ja vaatamisväärsustega tutvuda. Bändidega reisimine tähendab paraku, et pass on viisasid ja templeid täis, kuid enamikku neist kohtadest ei ole ma korralikult näinud.“

KOGENUD ROKKARID: The Dead Daisies laval, vasakult kitarrist Doug Aldrich, trummar Deen Castronovo, laulja John Corabi, bassimees Marco Mendoza ja rütmikitarrist David Lowy. (Promo)

Kas The Dead Daisiesest võiks ohtrates ansamblites mänginud Corabi jaoks kujuneda tema bänd number üks? „Ma tõesti loodan seda!“ pahvatab ta. „Selles ei saa muidugi kindel olla. Elus ei tea, mida homne toob. Ma armastan seda bändi. Arvan, et kõik bändiliikmed on erakordselt andekad. Ma armastan seda, et tegu on kasvava ja areneva bändiga, et fänne tuleb iga esinemisega juurde. Aga pole ühtegi garantiid, et see jääb kestma. Ma ei muretse selle pärast, mis saab. Teeme bändi nii hästi, kui oskame, ja vaatame, mis saab.“

Paarikümne liikmega bänd

The Dead Daisiese ridadest on läbi käinud paarkümmend muusikut. John Corabi rõhutab, et see on siiski eksitav arv. „Ma ütleks, et 80 protsenti meie koosseisu nimekirja sattunud muusikutest ei ole olnud bändiliikmed, vaid meie sõbrad, kes on ühel või teisel põhjusel mõnel meie esinemisel üles astunud. Nad on osa bändiperest, aga mitte liikmed,“ seletab laulja.

Näiteks on Black Sabbathi trummar Tommy Clufetos asendanud Brian Tichyt (Whitesnake) ning Austraalia bändi Baby Animals kitarrist Dave Leslie esinenud Richard Fortuse (Guns N' Roses) asemel, kui viimane oli sattunud mootorrattaõnnetusse.

„Suuri koosseisumuutusi ei ole tegelikult nii palju olnud. Kui Richard ja Dizzy (Reed – K. A.) poleks saanud kutset Guns N' Rosesesse tagasi minna, siis mängiks nad endiselt siin bändis,“ usub Corabi.

John Corabi The Dead Daisiesega esinemas. (Promo)

45 aastat bändistaaži

John Corabi on pärit Pennsylvaniast Philadelphiast. Oma esimese kitarri sain ma seitsme- või kaheksa-aastaselt. Hakkasin bände kokku panema, kui olin 13–14. Ma saan järgmisel aastal 60, bändistaaži on mul seega umbes 45 aastat,“ arvutab mees, kes pole kunagi pidanud päevatööd tegema. „Mul on õnne olnud. Kui ma Philadelphias üles kasvasin, siis mängisin kaveribändides, esitasime klubides teiste artistide lugusid. Juba 16–17aastaselt teenisin ma muusikaga raha. See on ainus, mida ma teha oskan.“

Tuntust hakkas Corabi koguma 1988. aastast, kui temast sai laulja hevibändis Angora. Aasta hiljem liikus ta edasi The Screami (algselt Saints of Sinners), mille algkoosseisus tegi kaasa ka hilisem Judas Priesti trummar Scott Travis.

„Olin jahmunud sellest, kui palju on Kuubas rokifänne.“

The Dead Daisies käis esimese lääne rokkbändina Kuubas esinemas. Asutaja David Lowy on muljetanud, et see reis oli üks parimaid muusikalisi kogemusi tema elus. Tema vaimustust jagab ka John Corabi.

„Mind huvitab ajalugu ja kuna Ameerika ühendriikide ja Kuuba suhted on olnud 1960. aastatest alates pingelised, oli mul suur uudishimu näha oma silmaga nii palju kära tekitanud riiki. Sinna jõudes olin ma jahmunud sellest, kui palju rokifänne seal on. Rahvas jalutas ringi Zeppelini, Rollingute ja Guns N' Rosese T-särkides. Seal olid uskumatult kirglikud fännid – nii siiralt rõõmsad selle üle, et me nende juurde läksime. Meil oli kaks väga ägedat kontserti ja nautisime seal olemist: toit oli suurepärane, kohtusime sealsete muusikutega – Kuubal on nii palju andekaid muusikuid, see on hullumeelne!“ jutustab Corabi.