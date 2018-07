Et piltidel poseerivad naeratava Rüütelmaaga teiste seas ka pealinna meer Taavi Aas ja abilinnapea Aivar Riisalu, said nemadki veebiajakirjalt oma verbaalse koosa. Juhtkirjas mainitakse ka võimalust, et nõukogude haridussüsteemis kasvanud linnaametnikud ei pruugi olla mustanahaliste ajaloo ja rassismiga hästi kursis, ent seejärel torgatakse kohe, et see ei saa olla vabanduseks, sest Eesti on olnud vaba varsti juba 30 aastat. "Ignorantsus pole vabandus," seisab kirjas.

Estonian World ütleb, et Rüütelmaa teeb fotodel blackface'i. See tähendab, et heledanahaline liikluskorralduse juht on grimmeerinud ennast tumedanahaliseks - teguviis, mis on paljudes angloameerika maades suureks tabuks, sest seostub otseselt mustanahaliste negatiivse ja stereotüüpse kujutamisega.

Veebiaajakiri Estonian World avaldas täna juhtkirja , milles heidab Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhatajale Talvo Rüütelmaale ette rassistlikku käitumist, sest viimane oli sotsiaalmeediasse laadinud pilte, millest nähtub nagu poseeriks ta blackface'ina. "See on kaevuri makseering. Igasugused muud tõlgendused on meelevaldsed ja valed," protesteerib Rüütelmaa.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa selgitab, et fotod on tehtud juuni lõpus toimunud linnavalitsuse suvepäevadel. "Mina täitsin kaevuri rolli," selgitab ta. "Nagu näete, olen kaevuri riietes ja eesmärk oli juhtida suvepäevadel tähelepanu kaevurite raskele ja ennastsalgavale tööle."

Rüütelmaa annab mõista, et inspiratsiooni oma kostüümiks ammutas ta internetist, sisestades otsingusse sõna "kaevur". Sarnaselt otsingust välja tulevatele piltidele, võib tema fotodel näha, kuidas ta poseerib tööriietes koos kaevuri kiivri, lambi ja vestiga. "Asi puudutab ainult kaevureid," rõhutab Rüütelmaa veelkord. Ta lisab, et kandis suvepäevadel ette ka kaevureid ülistava luuletuse ning kostüümivalik lähtus sellest, et kõik saaksid aru, keda ta kehastab. "See on kaevuri makseering. Igasugused muud tõlgendused on meelevaldsed ja valed. Me räägime ainult kaevurist ja kaevuri välimusest - that’s it!"

Ehk tume võõp kehal pole mitte selleks, et mängida mustanahalist, vaid selleks, et olla nagu kaevur? "Nii nagu kaevur on," vastab Rüütelmaa ja lisab: "Vaadake internetist pilte, kuidas nad šahtist tulevad!"

Liikluskorralduse osakonna juht toob näite, et suvepäevadel esinemise tarbeks olid end võõbanud ka teised. "Seal kõrval olid kolleegid teisest ametist, kes olid ennast maskeerinud pagariteks. Nemad olid üleni valgetes kitlites ja näod olid koos valge jahuga," kirjeldab ta.