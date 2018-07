Mõned aastad varem leidis Ivan endale pelgupaiga islamiusus. Ivan oli konvertiit ehk usuvahetaja, keda peetakse sageli enda puudulike taustateadmiste tõttu kõige vastuvõtlikumaks islamiäärmuslikele ideedele. Kohalikus islamikogukonnas peeti Sazanakovit ja tema sõpruskonda üsna eraldiseisvaks. Küll oli neil vaidlusi teiste islamikogukondlastega, et need ei võta õiget islamiõpetust piisavalt tõsiselt. Sazanakov läks „õige“ islami jahil isegi nii kaugele, et viskas sõprade sõnul ühel heal päeval kodust välja nii televiisori kui ka muusikakeskuse.

Täna tuli teade, et Interpol otsib taga Abdurrahman Sazanakovit, kes on teadaolevalt esimene Eestist pärit inimene, kes liikus Süüriasse islamivõitlejaid toetama. Miks sünnipärase nime Ivan hüljanud mees sellise sammu tegi?

Sazanakov kuulus ühte kuni kümneliikmelisse gruppi, mille vaimseks juhiks peetakse TTÜ geoloogia instituudi teadurit Kazbulat Šogenovit. Šogenov on helge peaga ja kunagine Eesti üks parimaid taekwondo-võitlejaid. Just tema Lasnamäel asuv spordiklubi oli üks kohtumiskohtadest, kus koraani ja islami üle räägiti. Seltskonda kuulus ka teine priimus Ramil Khalilov – plekitu taustaga arhitektuuritudeng, kes jäi silma eelkõige silmapaistmatuse poolest, sest oli vaikne ja korralik õppur.

Erinevalt Sazanakovist oli Khalilov tatari juurtega ja muslim juba sünnist saati. Mustamäe Humanitaargümnaasium sai lõpetatud kuldmedaliga ja seejärel läks Khalilov õppima TTÜ-sse arhitektuuri. Peagi jäi kool tahaplaanile ja üha enam tegeles Khalilov koraani uurimisega.

Pärast töötuks jäämist tabas Sazanakovit raske periood. Muslimid hoiavad küll väga kokku ja aitavad nõu ja jõuga, kuid 2013. aasta suvel asus Sazanakov plaanima Süüriasse minekut. Esmalt sõitis ta Antalyasse, sealt edasi Süüria piiri äärde Hataysse. Pileteid ostis Sazanakovile Khalilov, kuna Sazanakovil polnud kunagi sellist kogemust olnud ja ta lihtsalt ei saanud sellega hakkama.

Sazanakov ja Khalilov olid tegelikult juba ammu kapol jälgimisel. Kaitsepolitseile on Eesti muslimid üheks võimalikuks ohuallikaks, mistõttu üritatakse pidevalt saada informaatoreid kogukonna seest. Probleemsemaid tegelasi ka jälgitakse. Nii on Khalilovi hilisemas kohtutoimikus talletatud vestlused kaasmuslimi Roman Mankoga.

„Siin lõhnab kõrvade järele,“ kirjutas Manko. „Mind ärritavad koerlaste tõust nuuskijad.“

Manko oli Sazanakovi plaaniga kursis ja käis talle Lätist kaasmuslimitelt toetust nõutamas. Väga suurt summat siiski kokku ei saadud – Sazanakov sai temalt 600 eurot. 2013. aasta sügisel Sazanakov Süüriasse läkski. Hiljem läks talle järgi ka abikaasa Lolita, keda saatis sõber Khalilov. Lennujaamas kohtuti usaldusalusega, kellele pidi ütlema märksõna „vodafone“ ja nii antigi Lolita koos lastega turvaliselt üle. Lolitat aitas reisiga Khalilov ja hiljem seetõttu mees ka kohtu alla läks. Tõsiusklike muslimite puhul on seejuures täiesti tavaline, et naistel üksi reisida ei lubata. Kasvõi Tartusse ei tohiks neid lasta, kuna „naistel pole nii turvaline“.

Sazanakov võitles esialgu ISISe ridades, kuid teda hakkas ISISe julmus vastu. „Põhjendati piinamist, peksmist ja arreteerimist sellega, et nad on uskmatud, nõiad või spioonid,“ andis Sazanakov Eestis asunud kamraadidele teada. „See hirmutab kohalikke ja nad ei taha meid toetada.“

Paar kuud hiljem läks Sazanakov üle Al-Qaeda alluvusse kuuluvasse Al-Nusra rindesse. Ka see sõdis „uskmatute vastu ja pooldas kalifaati“.

Khalilovi ja Sazanakovi suhtlus jäi järjest harvemaks, kuna Khalilov tundis üha rohkem, et teda jälgitakse üha rohkem. „Kufarid (uskmatud) on võtnud Eestis muslimid kõvasti käsile. Nad on üles tõusnud kõigi muslimite vastu maailmas ja meie kohus on nendega võidelda,“ põhjendas Khalilov suhtluspausi.

Sazanakov saatis samal ajal Khalilovile pilte endast ja lastest relvadega poseerimas. Ühe sellise laadis ka enda FB-kontole, kust see jõudis Eesti ajakirjandusse.

Esimese võitlusaasta lõpus tabas Eestis elanud sõpru šokk – Sazanakov sai raketikillust viga. „Sattusime varitsusele, olime kahe autoga, kokku umbes 10 inimest,“ kirjeldas Sazanakov juhtunut oma sõpradele.

2015. aasta kevadel võeti Manko ja Khalilov vahi alla. Põhjuseks terrori toetamine – Khalilov aitas rahaliselt Lolital Süüriasse minna ja Manko käis Riias raha toomas. Esimese hooga said mehed viie ja seitsme aasta pikkuse vanglakaristuse. Ringkonnakohus vähendas karistusi kahele (Mankol) ja kolmele aastale (Khalilovil).

Sazanakovi sõbrad väitsid samas kogu aeg, et nemad ei teadnud üleüldse, miks Sazanakov Süüriasse läks ja ilmselt ei läinud ta üldse sõtta, vaid talu pidama.

Nagu ütles Šogenov paari aasta eest Eesti Ekspressile antud intervjuus, siis raketiheitjaga poseerimine pole märk sõdimisest, vaid lihtsalt tarvilik kodukaitsmise vahend. „Kui sul seda pole, siis saaksid sa surma,“ ütles Šogenov.