Riigi ilmateenistus ennustab alanud nädalaks vihmahooge ja äikest. Õnneks on õhutemperatuur päevasel ajal enamasti üle 20 kraadi, nii et vähemalt suvisest soojast ei jää me ilma.

Teisipäeval laieneb Skandinaaviast kõrgrõhkkonna serv Eesti poole ja Venemaa kohal oleva madalrõhkkonna mõju veidi väheneb. Ööks taevas selgineb ja sadu oodata pole. Kuid päevaks kandub idakaarest niiskust lisaks ja arenevatest rünksajupilvedest tuleb siin-seal hoog vihma, pole välistatud äike. Puhub põhjakaare tuul 2-6, rannikul puhanguti 8-9 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 19..24°C.

Teisipäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Kolmapäeval püsib Eesti kahe rõhuala piirimail. Öö on sajuta, päev pilverünkadega ning kohati sajab hoovihma, äike on ka võimalik. Puhub idakaare tuul 2-5, puhanguti kuni 8 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 20..25°C.

Kolmapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Neljapäeval laieneb Kesk-Euroopast madalrõhkkonna serv üle Balti riikide. Öö on Eestis sajuta, päeval areneb rünksajupilvi ning kohati sajab hoovihma, on äikese võimalus. Idakaare tuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel 12..16, päevaks lisandub kaguvoolus soojust ja termomeetrinäidud tõusevad 23..27°C-ni.

Neljapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Reedel madalrõhkkond läheneb ja jõuab Leedu kohale ning selle põhjaservas on meil äikesevihmahooge sagedamini. Idakaare tuul on tuntav. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 20..25°C, Eesti põhja- ja kirdeosas võib veel paar kraadi kõrgemale tõusta.