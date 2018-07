Järgmisel nädalavahetusel Tartus toimuva festivali Rock in Tartu korraldajad on peaesinejaks välja kuulutanud Soome lauljatari Tarja Turuneni. Nüüdseks on teada, et Tarja sel festivalil üles ei astu.

"Tänase seisuga ei ole esinemistingimused täidetud," sõnab Turuneni mänedžer Marcelo Cabuli Õhtulehele. "Tarja tahaks väga Eestit külastada, loodetavasti järgmisel korral."

Festivali Rock in Tartu korraldab sama ettevõte, mis eelmisel nädalal Seto Jaanituld, kus Ruslana oma esinemise tühistas.