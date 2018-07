Kolm nädalat tagasi tegi Vikerraadio saatejuht Taavi Libe üleskutse, kus otsis omale üheks õhtuks kaassaatejuhti. Nüüd on selgunud, et 3. augusti "Suveöö" kolmandaks kaassaatejuhiks saab korvpallitreener Andres Sõber.

"Tegelikult on nii, et spordist ei pääse me üle ega ümber. Sel suvel on jalgpall number üks ja minu jaoks on kogu aeg olnud tähtis ka korvpall," räägib Sõber meelisteemast, mida saates arutada.

Teine teema, mis Andrest huvitab, on ajalugu.