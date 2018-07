“Klassikokkutulek 3: ristiisad” võtted on läbi ning nüüd tuleb fännidel oodata jaanuarikuud, mil film kinolinale jõuab. Tuntud nägude seas tegi kaasa ka Kamen Pedaru, keda muidu võime leida moelavadelt. “Alguses natuke kartsin osaleda, aga mõtlesin, et oleks ikkagi tore ja huvitav kogemus,” räägib esimese näitlejarolli teinud Pedaru.

Karmen lausub, et filmiprodutsent Kristian Taska võttis temaga ühendust ja tegi ettepaneku filmis osaleda. “Kuna filmikaamera ees liikumine ja teksti rääkimine on minu jaoks uus, siis alguses oli päris korralik pabin sees. Aga kogu tiim oli väga tore ja abivalmis, seega hirm lahtus kiiresti.”

“Tavaliselt on mul pea võimatu kinnitada kuupäevi mitu kuud ette, kuna töögraafik muutub pidevalt,” sõnab Pedaru, et aja leidmine suurte projektide jaoks on raske. “Seekord läks õnneks kõik plaanipäraselt, sest vahetult enne filmivõtteid oli mul välismaa ajakirja jaoks pildistamine Eestis,” lisab ta.

Kogu meeskond oli modelli arvates väga tore. “Eriliselt jäi meelde ülivaimukas Ago Anderson. Muuhulgas oli ka võttel koer Hugo, kes paistis silma oma erakordse kuulekusega,” räägib ta. “Olen näinud ka kahte eelmist filmi ja need meeldisid väga.” Enda tegelaskuju kohta Karmen midagi avalikustama ei tõtta. “Seda näete filmis.”

Otseselt Karmen näitlemisega kokku puutunud ei ole, aga ka modellitöö on naise arvates sellega veidi sarnane. “Modellid peavad erinevaid emotsioone kaamera ees välja tooma, aga see kõik on siiski erinev filmirollist.”