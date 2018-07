Interpol otsib taga Eestist pärit 34aastast Abdurrahman Sazanakovit, keda süüdistatakse terrorismikuritegudes. Sazanakov on sündinud 1983. aastal Tallinnas ning ta kõneleb vene ja araabia keelt. Enne kandis mees nime Ivan Sazanakov. Meest otsib taga Eesti riik. Õhtuleht on varem kirjutanud, et Sazanakov lahkus Eestist juba 2013. aasta suvel. Algselt läks ta väidetavalt araabia keelt õppima, kuid hiljem kinnitas kapo, et Sazanakov siirdus hoopis Süüriasse, et toetada džihaadi või selles osaleda. Sama aasta lõpus sõitis mehele järgi ka islami usu vastu võtnud abikaasa Lolita koos kahe väikese tütrega.

Eesti Päevalehele on räägitud, et Sazanakovi tee islami juurde algas tema huvist taekwondo vastu – Tallinna Katleri taekwondo klubi muslimist treener Kazbulat Šogenov oli väidetavalt see, kes talle islami usku tutvustas –, kuid siinkohal tuleb rõhutada, et Sazanakovi hilisem äärmuslaseks saamine ei ole usku pöördumise ega islami usu tutvustajatega mingil moel seotud.

Sazanakovi tasemest ja tuntusest selles ringkonnas annab aimu tõsiasi, et koos Katleri taekwondo klubi treeneri Mihhail Kõlvarti ja Šogenoviga käis ta Venemaal võistlemas. Süüriasse minejaid on teisigi Kapo rääkis juba 2015. aastal enda aastaraamatu tutvustusel, et Eestis on üksikuid inimesi, kes tahavad või on juba siirdunud Süüriasse sõdima. Peale selle on tuvastatud, et üha sagedamini külastavad Eestit terrorismi või äärmusrühmitistega seotud välisriikide elanikud. Tänavuses kapo aastaraamatus tõdeti, et peale Sazanakovi viibib võib on viibinud Süüria konfliktipiirkonnas veel kümmekond Eestiga seotud isikut.