Kohvik Amps hooajalised menüüd on alati väärt proovimist – kui sügisel rõõmustatakse näiteks kukeseeni sisaldavate roogadega, siis suvel saab nautida värskeid maitseid.

Millised on Amps hooajalise menüü parimad palad ning mis mõtteid need degusteerijates tekitasid?

Jaanika: Kreeka jogurti-ürdimarinaadis kanaliha rukola-kinoasalati ja päikesekuivatatud tomati-hummuse kastmega on küllaltki keerulise nimega roog. Pidin mitu korda üle lugema, et aru saada, mida see täpselt tähendab. Lõpuks otsustasin, et jah – see on ideaalne valik!

Tegelikult on tegemist küllaltki vastuolulise lõunaroaga, sest see sobib nii mehiseks kõhutäieks kui ka kaalujälgijale lõunasöögiks. Parajalt maitsestatud kana täitis suurepäraselt kõhtu ning värske salat rukola ja päikesekuivatatud tomatitega ning kreemine hummuse kaste mõjusid värskelt ja kõhtutäitvalt. Ideaalne kombinatsioon.

Rachel: Peedi-kaunviljakotlet laimise toorsalati ning India pähkli-basiiliku kastmega (vegan, laktoosivaba) oli taaskord ülimalt põneva nimega. Leidsin end mõtisklemas, mis peitub küll kauniviljakotleti taga – seda enam, et tegemist on veganroaga ning vegankotletid on minu varasema kogemuse põhjal ülimaitsvad. Väike kahtlus oli aga selles osas, et kui toidu kõrvale pole lisatud riisi või tatart, võib kõht tühjaks minna (bistroodes kupatatakse taldrikule alati ju terve hulk süsivesikuid). Kuna teenindaja soovitas seda kui üht viimase aja klientide lemmikut, otsustasin proovida.

Toit saabus lauda ning esimene, mida märkasin, oli… et see näeb üliilus välja! Garneeringuga on igal juhul vaeva nähtud ning tundus, et olen mõnes esimese klassi restoranis. Kokad tegid toidu maitsete kombineerimisel väga kvaliteetset tööd – kaunviljad olid väga toitvad, toorsalat hästi tehtud ja maitsestatud, kaste sobis sinna kui valatult ja roog polnud kastmest üle ujutatud, vaid soliidselt kõrvale pandud. Kogus oli täpselt paras ning tegelikult sai minul isegi kõht nii täis, et mõtisklesin, kas magustoit mahub ära.

Jaanika: Külmutatud marjad kuuma Limoncello-šokolaadiga on ideaalne maiuspala nendele, kes armastavad magusat ning suviste marjade maitseid. Külmutatud marjad andsid toidule suviselt värske meki, samal ajal kui Limoncello kaste lisas maiasmokkadele vajaliku magususe. Lõuna-Itaaliast pärit sidruniliköör Limoncello tekitas mul õige kiirelt igatsuse saapamaa järele ning oli suurepäraseks kirsiks tordil.. või siis maiuspalal. See magustoit sobib peaasjalikult neile, kes eelistavad midagi väga magusat.

Rachel: Olen külmutatud marjade osas üleüldiselt skeptiline (miks inimesed neid otse külmkapist võtavad ja siis pudru peale lisavad), niisiis kortsutasin natuke kõnealuse magustoidu peale kulmu. Marjade ja kuuma šokolaadi fänn olen ma küll, aga jäätunud marjad ja tulikuum šokolaad? No vaatame.

Külmutatud marjad kuuma Limoncello-šokolaadiga (taimetoit) valmistasid aga siiski positiivse üllatuse. Marjad sulasid ülikähku söödavaks ja mõnusaks, samas tegi nende külmus tulise šokolaadi suupäraseks. Need kaks mängisid omavahel ideaalselt kokku ja maitse oli tõeliselt harmooniline. Tahaks Ampsult nende retsepti küsida (et aiapidudel seda sõpradele pakkuda), aga noh, vaevalt nad selle avaldaksid. Ma arvan, et see oli minu jaoks üle pika aja suurim üllataja toidumaailmas!

Järve Amps asub aadressil Pärnu mnt 238. Tutvu hooajalise menüüga SIIN!