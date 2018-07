Rokkkollektiiv viis 2015. ja 2016. aastal läbi ambitsioonika maailmaturnee "Drones", mille raames anti erinevates maailma paikades, kaasa arvatud Riias, enam kui 130 kontserti. Turneel esines bänd kontserdiala keskel asuvas "ringis" nii, et lavakujundus ja lava konfiguratsioon võimaldasid fännidele pakkuda täieliku, 360-kraadise, meeliköitva audiovisuaalse kontsertelamuse. Mitme sõu käigus filmitud ja salvestatud kontsertfilm pakub nüüd ka siinsetele fännidele eriefekte, mida ei ole iial varem nähtud ning lisaks sissejuhatavas osas bändi liikmete endi mõtteid ja kommentaare. Muse on ansambel oma parimates aastates ning filmiga luuakse elamus, mille efektid ja mõju tuleb välja just suurelt ekraanilt ja kvaliteetse heli abil.

"Muse: Drones World Tour" visuaalses kontseptsioonis on kesksel kohal lava ja publiku kohal lendavad droonid ning hiiglaslikud projitseeritud kuvandid, mis on interaktsioonis laval olevate bändi liikmetega. LED-tulede ja laseritega vaatemäng on Muse’i tunnustatud repertuaarile ideaalseks täienduseks. Tuntuimate turneel kõlanud lugude seas on loomulikult ka "Psycho", "Madness", "Uprising", "Plug in Baby", "Supermassive Black Hole" ja "Knights of Cydonia".



Ajalehes New York Times on Muse’i kontserti kirjeldatud lõputu eelmänguna, millele järgneb üks tipphetk teise järel – just seda püüab Muse’i kontsert pakkuda kõikvõimalike vahendite abil.