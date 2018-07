Tavalisi veoteenust pakkuvaid firmasid kohustab seadus hoolitsema selle eest, et juhid ei oleks autoroolis üle üheksa tunni järjest. Eesti Päevaleht kirjutab, et sõidujagamisfirmade puhul ei kontrollita üldse, kas kliente teenindav inimene on piisavalt puhanud.

Rahalise boonuse saamiseks püüavad juhid teha võimalikult palju sõite. Taxify hiljuti uuendatud boonusesüsteem pakub juhile, kes on teinud päevas 22 sõitu, 15 eurot juurde. Aprillis Ärilehes anonüümse arvamusloo avaldanud juhi sõnutsi kulub 22 sõidu tegemiseks linna piires ligikaudu üheksa-kümme tundi, aga juhul kui klient soovib sõita linnast välja, pikeneb juhi tööaeg päevas 12–14 tunnini.

