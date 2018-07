Maa-ameti kaardil on nüüd lisaks ohtlike kemikaalidega tegelevatele ettevõtetele ka hüdrantide ja veevõtukohtade ehk tuletõrje vesivarustuse asukohad. Informatsioon on nähtav kaardirakendusest "Ohtlikud ettevõtted ja vesivarustus".

Ohtlike ettevõtete kaardikihi eesmärk on teavitata avalikkust ja ohustatud inimesi ning anda teavet erinevatele riskianalüüside, planeeringute ja valmisoleku planeerimisega seotud ametkondadele.

Vesivarustuse kaardikihi eesmärk on tõsta elanike teadlikkust, täiendada Päästeameti kaardistust ja pakkuda tuleohutusega kokku puutuvatele ettevõtetele ja spetsialistidele võimalust kontrollida, kus asub neile lähim hüdrant või veevõtukoht.

Varasemalt ei ole olnud võimalik elanikel ja tuleohutusega kokku puutuvatel ettevõtjatel vesivarustusalast informatsiooni leida. Antud muudatus võimaldab tõsta elanike teadlikkust, andes võimaluse kontrollida, kas nende elu- või töökoha läheduses on olemas hüdrant või veevõtukoht. Ühtlasi aitab kaardistuse täiendamine paremini päästetöid planeerida ja tulekahjusid paremini kustutada.

Selleks, et kaardile saaks märgitud kõik veevõtukohad on võimalus panustada igaühel. Kui märkad, et kaardile on mõni Päästeameti veevõtukoht märkimata jäänud või märgitud vale asukohaga, pöördu kohaliku päästekeskuse poole ning anna neile puuduolevast hüdrandist või veevõtukohast teada. Iga kaardile märgitud veevõtukoht aitab tõsta päästeteenuse kvaliteeti.

Foto: Maa-amet

