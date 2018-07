Tallinna Lauluväljakul toimus Ott Tänaku Rallipäev, kus toimus ka Paulig Havana Street Party. Huvilised said koos Artjom Savitskiga valmistada nii Piña Colada, Cuba Libre kui ka Mojito kokteile, mille üks koostisosi oli Havana kohv. „Ma ei arvanud, et Piña Coladat saab kohviga teha, aga see kombinatsioon sobib väga hästi ja kohv annab mõnusat hapukust maitsele juurde,“ ütles Piña Coladasid miksinud Savitski, kes on enda kinnitusel väga kohvilembene. „Samas mulle kohv vist enam ergutavalt ei mõju. Pigem on see lihtsalt harjumus, milleta ma ei kujuta oma elu ette. Hea kohv käib iga hommikusöögi kõrvale ja päeva jooksul kulub kaks-kolm tassi ära.“ Laupäeval toimunud üritus keskendus sedapuhku just Kariibi saareriigile ja kohvimeister Mihkel Jürimaa kohendas Kuuba kokteiliretseptid niisugusteks, et sinna sobiks ka Havana kohv.

„Havanat saab valmistada mocca’na, mis on Itaalias väga populaarne valmistusmeetod,“ selgitas Jürimaa. „Kohvikoolitajana näen ma selgelt seda, et Eesti kohvitarbija muutub järjest teadlikumaks. Otsitakse puhtaid maitseid – pean silmas päritolumaa kohve. Järjest kasvav trend on uba: umbes veerand eestlastest kasutab oakohvi, aga ka piimajooke cappuccino ja caffè latte’t juuakse endiselt väga palju. Samas julgen väita, et filtrikohv tuleb ringiga tagasi, ja seda päritolumaa kohvina, mis on valmistatud kas hario või chemex’i meetodil,“ selgitas kohvispets.

Havana tänavapeol sai mängida ka põnevat ja kaasahaaravat Wildest mängu. Keset kogu möllu oli aga pargitud punavalge ja kuninglikult ülimugav Dodge Custom Royal, mille kõrval õpetas rahvale Kuuba tantsu rueda de casino’t Andre Põlm tantsukoolist Casa de Baile. „Rueda de casino on üks lahe Kuuba salsa tantsimise viis, mida tantsitakse ringis ja pidevalt paarilist vahetades,“ rääkis Põlm. „Tantsul on selline nimi, sest rueda tähendab hispaania keeles ringi ja casino’ks nimetatakse Kuuba salsat. Miks just kasiinoks, sellel on põnev ajalugu – kunagi enne Kuuba revolutsiooni, kui temast sai kommunistlik riik, käis seal väga palju ameeriklasi, kes külastasid kohalikke kasiinosid, jõid ja tõmbasid sigarit. Aga pärast seda, kui Fidel Castro tegi revolutsiooni, ameeriklasi enam riiki ei lastud ja kasiinod keelustati. Suured kasiinohooned jäid vabaks ja seal hakkasid toimuma tantsupeod, mida rahvas hakkas casino’ks kutsuma.“