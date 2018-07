Sam (20, nimi muudetud) on alati tundnud, et on teistest erinev. „Näiteks põhikoolis teadsin, et mulle tohivad meeldida ainult poisid, ehkki mulle meeldisid tüdrukud ka. Inimeseõpetuse õpetaja käsitles teemat nii palju, et mingid homod on ka olemas, aga meil Eestis neid ei ole. Homod on välismaal.”