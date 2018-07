"Käisin täna sõjaväepolitseis rääkimas," sõnab Uudo Sepp, et edastas esmaspäeval kaitseväele omapoolse versiooni eelmisel reedel Kroonikas ilmunud väite kohta, et noormeest alandati tegevteenistuses.

Sepp sõnab, et uurimist pooleli ei jäeta, vaid esmaspäeval kontrolliti ka temapoolseid asjaolusid. "Asi on läbi. Oli nii, nagu sõjaväes hea traditsioon on. See polnud kiusamine, lihtsalt ema kasutas ajakirjaniku juures valesid sõnu. Ema tundis, justkui see oleks alandus olnud, aga mina rääkisin lihtsalt, kui äge traditsioon see on. Ta sai valesti aru, ema süda," räägib Sepp, et emale jäi olukorrast vale mulje.

"Täna küsiti mult, kuidas kogu lugu sõjaväes oli. Ei midagi hullu, lihtsalt tavaline uuring," lausub Uudo.

"Kaitseväe peainspektor jätkab oma tegevust. Plaanis on kohtuda nii Uudo Sepa kui ka tema vanematega, et kõik asjaolud välja selgitada. Samuti jätkab kaitseväe peainspektor kõikide tegevuste uurimist, mis seonduvad Uudo Sepa puhul määrustikuväliste tegevustega kaitseväes," ütles nooremleitnant Igor Ljapin esmaspäeval Kroonikale.

Major Arvo Jõesalu sõnab, et hetkel on lahendusest vara rääkida. "Räägime siis, kui menetlus on läbi viidud."