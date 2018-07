Etioopia ja Eritrea riigipead allkirjastasid 9. juulil kokkuleppe, mis tähistab viimaks ametlikku lõppu aastatel 1998-2000 kestnud piirikonfliktile. Kaks kaua vaenujalal olnud riiki nõustusid ka taastama diplomaatilised suhted.

BBC kirjutab, et Eritrea president Isaias Afewerki ja Etioopia peaminister Abiy Ahmedi kohtumine oli esimene kord ligi kahe aastakümne jooksul, mil kahe riigi liidrid ühe laua ääres istunud on. 2000. aasta rahulepe lõpetas küll verise sõjategevuse, milles hukkusid tuhanded, kuid sestsaati on piiritüli tõttu püsinud pingeline „ei sõda, ei rahu“ olukord. Ametlikult pole sõda kuni selle aasta 9. juulini õieti lõppenud. Suurkohtumine leidis aset Eritrea pealinnas Asmaras.

Piiritüli keskmes on Badme linn, mis rahulepingu järgi kuulub Eritreale, kuid seda otsust pole Etioopia kunagi õigeks tunnistanud. Konflikt on ületanud ka kahe riigi territooriume - rahvusvahelistes küsimustes, näiteks Somaalia kodusõjas, võis seni kindel olla, et kui üks naaber midagi otsustas või kedagi toetas, tegi teine risti vastupidise avalduse.