Ilmselt oled kellelegi haiget teinud. Üldse mitte meelega, kuid olukorda see teadmine siiski ei lahenda. Proovi temaga rahulikult rääkida. Tegelikult ta vajab sind ja sina teda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Luba endale midagi tõeliselt mõnusat. Midagi niisugust, mida oled juba jupp aega tahtnud, aga pole siiani leidnud aega või võimalust selle ettevõtmiseks.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Lähedased inimesed vajavad rohkem tähelepanu. Võimalik, et sul pole kõigiga neist just lihtne suhelda, aga pinguta selle nimel. Ega neil ju sinuga ka alati kerge ei ole olnud.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tahad väga kellelegi muljet avaldada ja mõtled välja aina uusi võtteid, kuidas seda teha ja mil põhjusel temaga ühendust võtta. Lase tal ka vahepeal aktiivsem pool olla.

Neitsi

23. august – 22. september

Veenuse ja Marsi kvinkunks võib vana armastuse su ellu omapärasel kombel tagasi tuua. Ajad on muutunud, tunded on muutunud, ent miski siiski puudutab sügavalt su hinge.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Ehk tahad lihtsalt lõbu pärast natuke mängida ja katsetada, kui head on su flirtimisoskused. See võib aga osutuda mänguks tulega, milles ise kõrvetada saad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Hea oleks, kui saaksid palju looduses viibida, tõeliselt tunnetada, et suvi on käes ja see on hea. Linnas olles tunned end kuidagi kammitsetuna, nii et mine igal juhul maale.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sinuni jõuab üllatavat infot. Enne, kui sellest paikapanevaid järeldusi teed või hakkad kõigile tuttavatele edasi rääkima, püüa asja kohta ikka rohkem teada saada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sind kaasatakse plaanidesse, mis on küll vaba aja veetmisega seotud, kuid kujunevad mingis mõttes ka kohustuseks. Eeldatakse, et sina millegi eest vastutad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled suhteliselt kannatamatu ja ärritud kiiresti. Sa lihtsalt ei viitsi pai näoga igasugu mõttetut loba kuulata, ütled kõva häälega ja otse välja, mis sa sellest arvad.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sulle sobib, kui saad mõneks ajaks kodust minema, näiteks teise linna sõbrale külla või siis niisama pidutsema sõita. Ela nädalavahetus üle tööasju ajamata!

Sünnipäevalapsele