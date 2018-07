On aega olla omaette ning mõelda asjade üle, mis tegelikult tähtsad on. Võid näha inimest, kellele mõtlemist sa kas teadlikult või alateadlikult väldid.

Kui teised su ümber on peaasjalikult puhkuselainel, siis sinul võib ka mingeid tööalaseid kohustusi olla. Aga needki ülesanded on toredad teed neid pigem rõõmuga.

Sul on kange tahtmine klaarida nende inimeste suhteid, kes sinu meelest valesti käituvad. Arvesta sellega, et teiste probleemidesse nina toppimine ei pruugi midagi parandada.

Kipud olema pealiskaudne. Sinu toetuse saavad seega pigem need ideed, mida sulle ahvatlevatena serveerida osatakse, asja sisuline pool ei pakugi sulle huvi.

Sul on võimalik kohtuda nii mõnegi vana tuttava ja sõbraga, seltskondlikku suhtlemist on palju. Üldiselt meeldiv aeg, mil saad positiivseid emotsioone ja võimaluse puhata.

Palju õnne, Vähk! Uuel eluaastal oled tulvil energiat ja optimismi, aga ka võitlusvaimu ja riskijulgust. Võimalik, et saavutad eesmärgi, mille poole oled püüelnud juba palju aastaid. Veenuse ja Saturni trigoon annab võimaluse pikaajalise armusuhte loomiseks. Armastus kasvab ja kujuneb tasapisi, ent see on kindel ja kestev.