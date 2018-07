Oled suhtlemisaldis ja kohanemisvõimeline. Tõenäoliselt viib päev sind kokku eriilmeliste inimestega, kellega vestlemine sind paelub ja lisaks ka uusi teadmisi annab.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Suudad elule julgelt silma vaadata, saad aru, et kaua õhus olnud probleeme on võimalik täielikult lahendada ainult siis, kui neid analüüsid ja seejärel süsteemselt tegutsed.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Noorkuu annab võimaluse soovide soovimiseks ning plaanide tegemiseks. Vaata julgelt tulevikku, planeeri tegevust. Mõni rituaal võib soovidele väge juurde anda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Maailmas on ahvatlusi oi kui palju ja sul on raske neile vastu seista. Võib tekkida vastupandamatu soov endale ilusaid asju osta, ära loobi raha niisama tuulde.

Neitsi

23. august – 22. september

Oled uudishimulik, lausa januned uute teadmiste järele. Igasugused koolitused ja kursused tulevad sulle kasuks, ära ainult oma ajakava liiga tihedaks planeeri.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tekkida võib uusi võimalusi, sul on küllalt nutikust ja ettevõtlikkust, et need ära kasutada. Meeldivaks ja kasulikuks võib osutuda tegevus, mis erineb suuresti su põhitööst.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Jupiter liigub taas direktiivselt. Energiatase on väga kõrge, tahtejõudu palju ning selged sihid silme ees. Õnnestub muudatusi teha ning varem tehtud vigu edukalt parandada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lähed julgelt elule vastu, kipud seiklustesse tormama. Pead arvestama, et kõik ei sõltu sinust ning mõni asi võib nüüd ootamatu, sulle ebasoodsa pöörde võtta.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Mõjud autoriteetselt, sinuga arvestatakse, sinu ideedest ollakse valmis juhinduma. Kasuta oma jõuvarusid ja võimeid maksimaalselt, mingit mõtet pole kõhklema jääda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled unistaval lainel. Kui su tegevus on loominguline, sujub see suurepäraselt, kui aga pead praktilisi ja punktuaalseid asju ajama, tekib üksjagu arusaamatusi ja närvipinget.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kõik ei pruugi olla sugugi nii, nagu sulle tundub, ole arukas ning arvesta ka teiste arvamusi. Sa ei pea teiste nõuannete kohaselt toimima, aga kuula need kindlasti ära!

Sünnipäevalapsele