Õnnestub üsna kerge vaevaga oma positsiooni parandada. Kui selle nimel tegutsed, võid saada rohkem otsustamisõigust, autoriteetsed isikud on valmis sind toetama.

Tunned, et nii mõnigi asi vajab muutmist ning just sina oled see, kes peab otsustavalt tegutsema ja olukorda parandama. Arengute iseloom sõltub su väärtushinnanguist.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Pole mõtet loota, et probleemid lahenevad iseenesest ja head võimalused kukuvad sulle sülle. Probleemid, millest tasahilju mööda hiilida üritad, tulevad taas su juurde tagasi.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Päikese ja Pluuto opositsioon võib isiklikke suhteid tugevasti pingestada. Su nõudmised kallimale on ülikõrged. Raske on teist usaldada, kipud kontrollima ja armukadetsema.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suudad nii mõndagi ära teha, ent paremini edenevad asjad, mida ajad üksinda. Sul on oma eesmärkidest ja sellest, milliseid teid mööda nendeni jõuda saab, väga selge ettekujutus.

Neitsi

23. august – 22. september

Kuitahes tark sa ka poleks, igal juhul on su veel vaja midagi õppida. Praegu omandatud teadmised osutuvad tulevikus kasulikuks ja võivad sulle anda suure eelise konkurentide ees.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sul peaks nüüd jätkuma sisemist stabiilsust, mis on kaugemate eesmärkide poole rühkimiseks ülioluline. Võtad maailma niisugusena, nagu see on.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul on nüüd rohkem tegutsemisvabadust, saad plaane oma äranägemise järgi seada. Tasub julgesti ette võtta ka sellised asjad, mis on kunagi kas pooleli jäänud või ebaõnnestunud.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sul on lihtne elada käesolevas hetkes, kõike positiivset märgata ja nautida. Hea tuju ja ettevõtlikkusega suudad teisigi nakatada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

On jõudu ja julgust, et teha muutusi. Planeerides tuleb sul aga olla väga ettenägelik, saada aru, mida radikaalsed sammud kaasa tuua võivad. Mõni vastane võib aktiviseeruda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sa tahad liiga palju vastassoo tähelepanu. Peaksid leppima sellega, et on olemas inimene, kes sind hinnata oskab, sinu eest hoolitseda tahab. Liigne edevus ei tule kasuks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oled teistega suheldes küllaltki sinisilmne. Sul on keeruline kaaslaste käitumist analüüsida, sest teed järeldusi lähtuvalt iseenda ootustest.

Sünnipäevalapsele