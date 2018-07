Võib tekkida originaalseid mõtteid, ehk ka häid äriideid. Oma plaane teistele esitleda on praegu siiski veel vara, neid tuleb veel mõnda aega saladuses hoida.

Kui lähened kõigele jäigalt positsioonilt ja üritad oma kaaslasi allutada mingitele mõttetutele reeglitele, võib aeg tuua vastuolusid, mida on hiljem raske lahendada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Mõjud julgelt ja usaldusväärselt, sinu sõnu võetakse tõsiselt. Kui oled selle varasemalt välja teeninud, siis ehk pakutakse vastutusrikkamaid ülesandeid või suuremat tasu.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Küllap pead nüüd asju ajama kellegagi, kelle põhimõtted on sinu omadest sootuks erinevad. Sinu jaoks on see pingeline, aga väga õpetlik suhtlus. Säilita sisemine rahu.

Lõvi

23. juuli – 22. august

On pigem lõpetamiste kui alustamiste aeg. Kui tahad mingist halvast harjumusest vabaneda, tasub end nüüd kätte võtta. Tuleb olla ettevaatlik ja mõõdukas, hoiduda riskimisest.

Neitsi

23. august – 22. september

Veenus jõuab sinu sodiaagimärki, elu läheb ilmselt lõbusamaks ja kergemaks. Tahaksid rohkem puhata, kultuuriüritusi külastada, head seltskonda ja kallima lähedust nautida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Töised asjaajamised viivad sind kokku toredate inimestega, vast ka veetlevate vastassoolistega. Ametlikust suhtlusest võib kujuneda midagi südantsoojendavat.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suudad nii tööalaselt kui ka eraeluliselt kaaslastele muljet avaldada, nende poolehoidu võita. Palju rõõmu võib nüüd pakkuda hobidega tegelemine ja lastega koos vaba aja veetmine.

Ambur

22. november – 21. detsember

Selle asemel, et ka teiste arvamusi arvesse võtta, surud neile enda oma jõuga peale. Hoidu pereliikmete ja vanematega riidu minemast, usalda neid rohkem.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui võtad enda kanda mingi töö ja tahad selle eest ka tasu saada, siis sõlmi ametlik leping. Suulistest kokkulepetest ei pruugita paraku kinni pidada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Ilmselt alustad päeva õige uljalt. Paraku selgub, et sa pole suutnud kõiki asjaolusid ette näha või oled lihtsalt oma ettevõtmisi liig rutakalt ja planeerimatult alustanud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Märkad kahetsusega, et mingid varem reaalsed olnud võimalused on nüüdseks läinud, samas aga tekib ka uusi võimalusi. Ära põe mineviku pärast, vaata tulevikku!

Sünnipäevalapsele