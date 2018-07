Briti välisminister Boris Johnson astus ametist tagasi, vahendab BBC. Johnson on teine Suurbritannia minister, kes 9. juulil töökohast loobus. Euroopa Liidust lahkumise asjade ehk Brexiti-minister David Davis teatas hommikul samuti tagasiastumisest.

Niigi keeruline olukord peaminister Theresa May jaoks on võtmas kriisi mõõtmeid, hindavad BBC poliitikauudiste toimetajad. Johnsoni teadaanne tuli vaid pool tundi enne May planeeritud esinemist parlamendi ees. May uus Brexiti plaan, mida ta tutvustada kavatseb, on tooride parteis rahulolematust põhjustanud, olles nende hinnangul liiga leebe ja järeleandlik.

May väljendas rahulolematust, et kaks ministrit ametist lahkusid, öeldes, et nende otsused ei austa Brexitiga seotud kokkuleppeid. Johnson on sümboolses mõttes vaat et tähtsamgi Brexiti-tegelane kui Davis, olles nii hääletusele eelnenud liikumise kui sellele järgnenud protsessi üheks põhiliseks reklaamnäoks ja maskotiks.