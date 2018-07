Kogu sellise tuuritamise eesmärk on vaid üks – olla pildis ja koguda valimisteks hääli. Täitunud on nende kommentaatorite ennustus, kes aprilli lõpus üleöö ministriks saanud suhtekorraldajas nägid eeskätt PR-ministrit. Ning paraku on täide läinud ka kahtlus, et valitsust tüüriv Keskerakonna esimees rakendab Mäggit just oma erakonnale sobilikku agendat arendama. Ehk maksumaksjate raha eest end ja oma erakonda promoma.

Tänavu juuni lõpus käis riigihalduse minister Kambjas klaarimas, kas kohaliku valla nimi peaks olema hoopiski Ülenurme. Samal päeval lahvatas uudispomm: Ülenurmel põgenes loodustalust kolmemeetrine püüton! Nende sündmuste kokkulangemine viis mõttele, et riigihalduse ministri sebimistes on ohtralt tahtmatut koomikat. Kuigi nii pole ilmselt planeeritud, kukuvad ministri tegemised sageli välja justkui omal ajal laineid löönud Briti koomikute sketšide „Monty Python’s Flying Circus“maavillane versioon. Ehk siis praeguse rööprähklemise koondnimeks sobib „Janek Mäggi lendav tsirkus“.

Mäggi juhtum toob esile mitu aspekti praegusest vildakast valitsemisest. Minister Mäggi on juba teine peaminister Jüri Ratase suur personalipoliitiline möödalask. Esimese vea, skandaalse Martin Repinski määramise maaeluministriks, klaaris Ratas avalikkuse survel kähku ära. Kuna Mäggi ministriks määramine on JOKK, siis ilmselt saame tema lennukat sõnakasutust ning permanentset valimiskampaaniat kogeda järgmise aasta märtsini.

Teine teema on riigihalduse ministrikoha vajalikkus üldse. See koht dubleerib maaelu ministri haldusala ning tuleks kiiremas korras koondada. Kuni minister Mäggi tuuritab mööda Eestit, ei saa peaministri ühtki sõna riigireformi vajalikkuse kohta tõsiselt võtta. Hiljuti tegi ühiskonnauuringute instituut küsitluse, millest muu hulgas selgus, et ligi 81 protsenti vastanutest toetab Vabaerakonna seisukohta, et valituses võiks 15 ministri asemel olla hoopis 12 ministrit.

Kolmas küsitavus on avalike vahendite kasutamine erakondlikuks kampaaniaks. Mõistagi on juriidiliselt võimatu tõestada, et minister Mäggi läheb eeloleval sügisel nädalaks Valgamaale tegema valimiskampaaniat, mitte riigihaldusetööd. Ent vähegi ühiskonna toimimist mõistvad inimesed saavad ju aru, et see tuur võetakse ette eeskätt häälte kogumiseks. Ennustan siinkohal – Janek Mäggi kandideerib Keskerakonna nimekirjas valimisringkonnas nr 11 (Võru-, Valga- ja Põlvamaa).

Nõunikuks teine suhtekorraldaja

Ärksamad ettevõtjad tegelevad riigireformi ettepanekute sõnastamisega. Kindlasti on ministrite arvu vähendamine üks võimalikke, ent kaugeltki mitte kõige olulisem samm selles kavas. Pigem oleks sel sümboolne väärtus – valitsejad peavad samuti säästlikumalt toimetama hakkama. Vähendada tuleks nii saadikute kuluhüvitisi kui ka erakondadele riigilt antavat raha.

Riigireformi sisuni pole minister Mäggi jõudnudki. Nõunikuks palkas ta samuti suhtekorraldaja, mitte näiteks majandusgeograafi või regionaalarengu eksperdi. Riigireformi pähe serveeritakse meile nüüd mõne ametkonna Tallinnast kaugemale kolimist. Näiteks põllumajandusamet kavatsetakse viia Sakust Raplasse. Kusjuures palju sealseid ametnikke jätkaks tööl käimist Tallinnast.