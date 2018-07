Põhja-Tais jätkus esmaspäeval töö 23. juunil paduvihmast tekitatud üleujutuse tõttu Tham Luangi koopasse lõksu jäänud 12 jalgpallipoisi ja nende treeneri päästmiseks. Kui pühapäeval toodi koopast välja neli poissi, siis esmaspäeva õhtuks lisandus veel neli päästetut. Sotsiaalmeedias on 25aastast treenerit Ekapol Chanthawongi karmilt kritiseeritud ja nõutud koguni tema karistamist. Poiste vanemad seevastu tänasid teda, et ta laste eest hoolitsenud on.

Miks viis treener Ekapol Chanthawong 12 noort jalgpallipoissi keelusiltidest hoolimata nii sügavale koopasse, küsivad sotsiaalmeedias paljud. Nii mõnigi neist nõuab treeneri karmi karistamist.

Jalgpallipoiste vanemad on siiski teisel arvamusel. Nad rõhutasid juba laupäeval treenerile saadetud kirjas, et ei pea teda süüdlaseks ning avaldasid talle tänu. Viimane on ju kogu koopas veedetud aja laste eest hoolitsenud ning eelkõige tänu temale on lapsed ka elus.