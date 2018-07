Muusik Taavi Otsus, kes on tuntud bändist Ska Faktor, kosis oma kallima Eva. Pulmad toimusid möödunud nädalal ning sotsiaalmeedias on näha mitmed kaunid pildid tähtsast sündmusest.

Jah-sõna lausus noorpaar Põltsamaal. "Pulmad olid pigem suured. Tahtsime väikselt teha, aga ei õnnestunud," naerab Taavi.

2015. aastal said Taavi ja Eva imearmsa tütre Freya vanemateks. "Vaevalt ta oskas mõtestada, et emme-issi abiellusid, aga sai aru küll, et pidu toimub. Ja millegi pärast on kõik need inimesed kokku tulnud," räägib Taavi. "Ta tõi veel sõrmused altari ette - väga tubli oli," on isa uhke.

Muusik ei oska veel öelda, kas abiellumise järel on midagi muutunud. "Oleme koos elanud juba mõnda aega ja argipäev pärast abiellumist ei ole veel korralikult kätte jõudnud - elame, näeme."