Põhja-Hispaanias Baskimaal Pamplonas naudivad üle maailma kokku sõitnud seikluseotsijad võitluspullide ja härgade eest jooksmisega kaasnevat ligi kolm minutit kestvat hirmu- ja adrenaliinipuhangut. 7.–14. juulini toimub seal kohaliku aja järgi igal hommikul kell 8 härjajooks. Kolmes esimeses härjajooksus sai vigastada 13 hulljulget. Surma on seni õnnestunud vältida.

Kuus võitluspulli ja samapalju härgi jooksevad hommikul munakivisillutisega kaetud kitsaste tänavate kaudu võitlusareenile, kus nad samal õhtul toimuval härjavõitlusel tapetakse. Teravate sarvedega loomade ees liduvad areeni poole valgeid särke ja punaseid kaelarätikuid kandvad inimesed. Distants on 848 meetri pikkune ning sellel osalejate ülim soov on tunda kuklas ärritunud härgade hingeõhku. Kuigi munakivisillutis on spetsiaalse lahusega karedaks muudetud, leidub libastujaid, kes riskivad jääda härgade jalge alla või saada lausa sarvedest torgitud.

SARVEDE VAHEL: See foto on tehtud esmaspäeva hommikul toimunud kolmandalt härjajooksult. (AFP/Scanpix)

Tänavu sai esimeses härjajooksus vigastada viis, teises neli ja kolmandas samuti neli jooksjat. Surmaga lõppes härjajooks viimati 2009. aastal. Kokku on alates 1911. aastast Pamplonas härjajooksul elu kaotanud 16 inimest.

Pamplona härjajooksu on karmilt, kuid tulemusteta kritiseerinud loomakaitsjad, kelle sõnul on see väga julm traditsioon, sest härjad tapetakse hiljem areenil.