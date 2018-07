Laulja Jüri Pootsmann, kes hiljuti tähistas enda 24. sünnipäeva, käis külas Vikerraadio saates "Owe Peterselli Show", kus lisaks muusika teemadele tuli jutuks ka Pootsmanni kummaline foobia, milleks on varbad, vahendab Menu.

"Miks sul on ämblikute foobia? Nad näevad hästi imelikud välja ja on vastikud. Mul on varvastega täpselt sama asi," püüdis Jüri enda kummalist foobiat lahti seletada.

Pootsmann tõdes, et talle ei meeldi, kui inimesed käivad suvel varbavaheplätudega ning ise ta plätusid jalga ei pane. "Mulle ei meeldi jah, aga rannas ma ikkagi võtan varbad paljaks," tõdes ta.

Refereeritud teksti täispikka artiklit loe Menust.