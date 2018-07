Möödunud aastal Laagris avatud King Kebab osutus klientide hulgas sedavõrd populaarseks, et nüüd otsustati laieneda ka Kristiine/Mustamäe piirkonda. Kontseptsioon on söögikohal sama: tänavatoidukiosk asub Sõpruse puiestee Rimi parklas, et kliendid saaksid soovi korral enne poodi minekut tellimuse ära teha ja tagasi tulles toidu vastu võtta. Samuti on oluline, et kõigil klientidel oleks mugav sööma tulles parkida.

Ka Sõpruse tänava King Kebabis leiavad kliendid kõik toidud, mida pakub Laagri kiosk. Küll aga tuleb kuu lõpus uus menüü, kuhu lisandub veel erinevaid maitseid ja sööke.

Kuigi King Kebabi sööki peetakse üheks linna parimaks, on ka neid, kes vahel ütlevad, et see pole ju see õige türgi kebab. „Meie pakume eestimaist kebabi, mis on tehtud sealihast. Meil on oma maitse ja lihamarinaad. Kebabiliha valmib kohapeal döner rullil, kuid liha ise on teine. Türgis ei sööda sealiha, nii et maitse ei saagi täpselt sama olla,“ selgitab King Kebabi lihameister Madis. King Kebabi maitsed on rahva poolt nii omaks võetud, et aeg-ajalt tullakse ka teistest linnadest seda proovima – reklaam levib ju suust suhu.

Lihameister Madis toob välja sellegi, et toidu valmistamisel püütakse võimalikult palju kasutada kodumaist toorainet ning kõik marinaadid ja kastmed on värskelt tehtud. Menüüst leiab veel tortillasid, värskeid salateid, kanašašlõkki, kuid on ka lastemenüü, et terve pere saaks kenasti kõhu täis.

Kes soovib proovida ehedat eestimaist kebabi, on oodatud vastavatud Sõpruse King Kebabi. Juuli lõpuni saab kogu menüült 20% soodustust, kasutades märksõna ÕHTULEHT.

Äsja avatud King Kebab asub aadressil Sõpruse pst 174 ja Laagris endiselt aadressil Pärnu maantee 556a. Tulevikuplaanides on laieneda ka Lasnamäele.

Hoia pilk peal ka King Kebabi Facebooki lehel!