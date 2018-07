Uuel hooajal jõuab televaatajate ette stand-up teatri Point poolt toodetud huumoriseriaal "Alo", mille nimiosa kehastab Tõnis Niinemets. Škoda müügimehest Alost rääkiv telesari on esimene Eesti mockumentary stiilis komöödiaseriaal, kus kasutati tööstiilina näitlejate ja autorite ühisloomet (writers room).

"Alo tegemine on minu jaoks harukordne võimalus, sest ma ei tea ühtegi teist Eesti seriaali, kus ühisloomet oleks kasutatud sellisel määral. Mulle kui režissöörile annab see võimaluse ja vabaduse katsetada spontaanset ülesvõtmistehnikat, sest näitlejad on oma rollid ise loonud ja nad tõesti tahavad neid mängida. Välismaal on selline loomisprotsess ammu kanda kinnitanud, Eestis veel mitte," rääkis äsja Šotimaal õpingud lõpetanud sarja režissöör Doris Tääker. "Kirjutamisel olid tõesti osalised absoluutselt kõik näitlejad ja ka need inimesed, kes produktsioonimeeskonnas üldse kaasa teevad,” lisas Tääker.

Sarja stilistiliseks inspiratsiooniallikaks on olnud välismaised seriaalid "Modern Family", "The Office", "Miranda" jne. Stilistika teeb eriliseks pihikaamera võte, mida kasutatakse karakterite tegelike mõtete ja tunnete avamiseks. Sarja põhiliin on müügimees Alo tööelu ja loomulikult armastuse ning läheduse otsing.