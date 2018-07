Nii talunikel kui ka väiksematel aiapidajatel on lindudega suur probleem – kui linnud saavad marjade maitse suhu, on nende peletamine ülikeeruline. Olles hoole ja armastusega maasikaid kasvatanud, on üsna kahju, kui linnud need ära söövad. Linnupeletajate müügiportaal Nirgu.ee annab nõu, milliste vahenditega asuda võitlusse.

Viimaste aastate kõige populaarsem ja efektiivsem vahend on lohe. Näiteks pildil olev lohe on 7 meetri pikkuse ridva otsas ja see kinnitatakse maa külge spetsiaalse komplektis oleva vaiaga. Lohe imiteerib kulli lendu ja hoiab tõhusalt väikesed linnud eemale. Ritv tuleks panna nurga alla nii, et isegi väga kerge tuulega liigub lohe peenra kohal.

Kullikujuline lohe koos ridva ja vaiaga

Üks väga hea võimalus on ka kasutada vihmutuspeletit, mis töötab elektrooniliselt ja laeb akusid päikese jõul. Seade paigaldatakse peenra otsa ja kui mõni lind peaks tulema (aktiveerub liikumise peale), saab ta sahmaka vett kaela. Samas saab ka peenar kastetud.

Lisaks on hea mõte kasutada ka kõiksuguseid röövloomi või -linde imiteerivaid kujusid. Meeles tuleb pidada, et neid peaks päeva või paari tagant ümber tõstma. Nii ei harju linnud kujuga ära ega hakka seda ohutuks aiakaunistuseks pidama.

Linnupallid teevad ka oma tööd väga hästi, kui neid panna iga paari meetri tagant.

Peletav lint, mille peaks tõmbama piki peenraid või riputama põõsaste või puude külge, on väga lihtne, kuid mõjus linnupeletusmeetod.

