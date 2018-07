Väike prints Louis sai omale kuus ristivanemat, kes on kõik kuningliku paari lähedased sõbrad. Ristivanemateks on Williami poolt valitud kauaaegne sõber Nicholas van Cutsem, Williami koolikaaslane Harry Aubrey-Fletcher ning kuningliku kõnekirjutaja James Meade'i naine Laura Meade. Nimekirjas on ka Guy Pelly ning Kate lisas omalt poolt sinna oma kooliaegse sõbranna Hannah Carteri ning nõbu Lucy Middletoni.

Prints Louis kandis ristimisel pitsiga kaunistatud valget satiinkleiti ning on kaheksas kuninglik võsuke, kes seda kannab. Esmakordselt kasutati seda aastal 2008 ning tegu on koopiaga kleidist, mis tehti kuninganna Victoria vanima tütre ristimiseks. Eelmine kleit oli kasutuses aastani 2004.

Tavaliselt on olnud kombeks hoida alles tükk pulmatorti esimese lapse ristimiseks, kuid Kate ja William on hoidnud ühe kihi kõigile oma lastele. Õnneks oli nende pulmatort hiiglaslik, lausa kaheksakihiline ning selle tegemine võttis aega viis nädalat. Kuidas tort endiselt söödav on? Lihtne - see sisaldab alkoholi, mis koogil säilida aitab, kirjutab Daily Mail.