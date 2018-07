Neljandal Rooma keisril Claudiusel olid tõsised probleemid oma viienda naise Agrippinaga, kelle kohta ei pidanud mees paljuks ka avalikult kurta. Legend räägib, et see pani südika naise tegudele, eriti pärast kuuldusi Claudiuse soovist oma poja Britannicusega ära leppida. Sel juhul oleks aga Agrippina poeg Rooma valitsemisest kõrvale jäänud, mis ei sobinud naise plaanidega kohe üldse. Räägitakse, et naine kasutas mehe kõrvaldamiseks mürki, mille toime oli aga aeglane ja valurikas. Vana mees ei surnud Agrippina arvates piisavalt kiiresti, mistõttu saatis kaval naine mehe juurde orja sulega, väites, et oksendamise esilekutsumine teeb põduraks jäänud valitseja tervise kindlasti paremaks. Olekski teinud, kui sulg poleks eelnevalt mürgi sisse kastetud.

Katherine Knighti kutsutakse Austraalia kõige kuulsaimaks psühhopaadiks. Tema raevuhoogude all kannatasid valimatult kõik - ta ründas oma peigmehi ja lapsi kirve, nugade, triikraudade ja pannidega, purustades päid ja hambaid ning tekitades sügavaid haavu. Kord lõikas ta raevuhoos isegi naabrimehe kaheksanädalase kutsika kõri läbi. Linnarahvas kartis teda ja põhjusega.

2001. aastal pussitas ta oma järgmist peigmeest, John Price’i, 37 korda, nülgis tal naha maha ja lõikas tükkideks - osa lihast söötis koerale ning osa keetis koos kartulite ja porganditega Price’i lastele õhtusöögiks. Õnneks sai politsei kuritööle enne jaole, kui lapsed õhtustama hakkasid. Ta on esimene naine Austraalia ajaloos, kes on ilma vabanemisvõimaluseta eluks ajaks vangi mõistetud.

Betty Lou Beets’i lugu

Betty Lou oli keerulise minevikuga alkohoolik, kes oma üksilduse peletamiseks muudkui abiellus. Miskipärast ei suutnud ta aga oma abikaasadega ühist õnne nautida ning kippus hoopis meeste elude kallale. Ühest abikaasast sõitis Betty autoga üle, kuid tollel õnnestus pääseda. Oma viienda abikaasa, Doyle Wayne Barkeri lasi ta 1981. aastal maha, et saada endale mehe vagunelamu. Kuuenda abikaasa, Jimmy Don Beetsi kõrvaldas ta samuti ja seda sooviga saada endale mehe elukindlustusrahad ja pensioni. Ta mattis mõlemad mehed oma tagahoovi. Mõrvad tulid aga välja ning Bettyle määrati 2000. aastal karistuseks mürgisüstiga surmanuhtlus.

Chisako Kakehi lugu

Vahemikus 1994–2013 kaotas jaapanlanna Chisako Kakehi lausa seitse abikaasat ning sai kindlustuselt ligi 8 miljonit dollarit hüvitist. Tema seitsmes abielu kestis vaevalt kaks kuud, kui vaene mees otsad andis. Politsei asus asja uurima ning selgus, et pea kõikide abikaasade organismis oli jälgi tsüaniidist, samuti leiti mürgi jälgi naise kodus olevast prügikastist. Chisako mõisteti surma, kuigi naine vandus, et on süütu, lihtsalt saatuse poolt kogemata ära neetud.

Amy Archer-Gilligani lugu

Amy oli Connecticuti hooldekodu omanik, kes sattus politsei huviorbiiti, kui tosin tema hoolealust üksteise järel surid, olles vahetult enne naise oma testamenti lisanud. Kokku leidsid oma lõpu 48 hooldekodu elanikku, sealjuures viis abikaasat, kes üllatuslikult olid kõik arseenimürgistuse saanud. Kohtus suudeti teda aga seostada vaid ühe mõrvaga, mille karistuseks oli surmanuhtlus. Amy kaebas kohtuotsuse edasi klausliga, et tema vaimse tervisega pole kõik päris korras ja ta on morfiinisõltlane. Kohus tuli talle vastu ning surmanuhtlus muudeti 1919. aastal eluaegseks vanglakaristuseks. Tema lugu on olnud inspiratsiooniks näidendile ja filmile “Arenic and Old Lace”.

