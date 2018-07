Politsei saab sageli teateid kaubanduskeskuste juures tegutsevatest invaliidideks maskeerunud kerjustest, kes võivad olla pealetükkivad, kuid kui häiritud inimene ei ole valmis selle kohta ütlusi andma, siis ei saa politsei kerjustega midagi ette võtta.

Politsei- ja piirivalveameti Ida-Tallinna piirkonnavanem Margarita Ingel ütles ERR-i uudisteportaalile, et taolise käitumismustriga rahaküsijatest saab politsei teateid sageli, hooajati selliste teadete hulk kasvab ja siis on jälle vaikus.

"Seega, kui ligi tulnud inimese käitumine tõepoolest häirib või ta hakkab inimest tülitama, võib pöörduda politseisse lühinumbril 112 ning siis on võimalik segaja väärteo korras vastutusele võtta avaliku korra rikkumise eest. Kui aga politsei kutsuda, siis peab kutsuja olema ka valmis toimunu kohta tunnistusi andma, et häiriv tegevus saaks tõendatud. Tõendite puudumisel ei saa politsei kedagi vastutusele võtta ning on sunnitud nad peale kontrollimist minema laskma," nentis ta.