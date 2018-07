Artikkel justiitsministeeriumi plaani kohta panna lapsevanema elatis sõltuma maksja sissetulekust tekitas lugejates küsimuse: kui palju raha kulub lapse kõhu täiteks?

Artikli kommentaarium on pungil eri arvamustest, ent enim küsimusi tekitas aga üksikvanemate mure, mis saab pärast seadusemuudatust, mis elatusmiinimumi 250 eurolt 84 eurole langetab. Sellest jätkuvat lapsele vaid nädalaks, väidavad vanemad. Lugejates tekitab vanemate mure aga küsimusi.



„84 eurot elatiseks? See on nädala söögiraha, aga ühes kuus on neli nädalat,“ kõlab ahastuses ema kriitika uuele plaanile, mille tõesuse lugejad kahtluse alla seadsid.



„Kas see laps toitub ainult konjakist ja kalamarjast, et 85 eurot nädalas kulub – see on ehk neljaliikmelise pere nädala eelarve kuid eraldi elav vanem ei pea küll oma endise naise peret üleval pidama. Ikka ise tuleks ka veidi liigutada,“ arvab teine lugeja.



„84 € on ühe lapse nädala söögiraha? Meil on viieliikmeline pere, kolm last ja meil läheb kuus umbes 300 € viie peale puhtalt söögiraha," jagab oma kogemust anonüümne pereema.