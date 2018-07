Täna kell 21.30 seikleb Kanal 2 suvesaade „Malluka suvi“ gastronoomia radadel. Staarblogija Mallukas plaanib valmistada oma perele kolmekäigulise lõunasöögi vaid poole tunniga.

„Olgem ausad: mõnikord on niimoodi, et kokkad sada aastat ja lapsed ei söö ikka mitte midagi. Öeldakse küll, et kui laps aitab süüa teha, siis ta kindlasti tahab seda pärast süüa, aga minu kogemus näitab, et see ei ole nii,“ on Mallukas juba ette skeptiline.

Kui väike Lende on tänulik gurmaan, siis Mari viiks ahastusse iga koka. Et terve pere saaks söönuks, minnakse tänavatoidufestivalile, kus on tavalist toitu päris keeruline leida. Pullimunad, praetud rohutirtsud ja vegan-peekon on vaid mõned üllatuslikud näited pakutavast.