Suurbritannia peaminister Theresa May on nimetanud uueks Brexiti-ministriks Dominic Raabi.

44astane endine õigusteadlane Raab oli 2016. aastal aktiivne lahkumiskampaania liige, meenutab BBC. 2018. aasta jaanuaris sai temast Suurbritannia kohaliku omavalitsuse asjade minister.

Raabi eelkäija David Davis teatas oma tagasiastumisest esmaspäeval, öeldes, et May on seoses Brexitiga ära andnud liiga palju ja liiga kergelt.