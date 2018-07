Veikko Tääri algatusel on restoran l.u.m.i juba seitse aastat edukalt tegutsenud, kuid nüüd loobub näitleja oma kohast. Nimelt otsitakse sotsiaalmeedias uut, tegusat omanikku. “Asjalood kujunesid nii,” jääb Täär napisõnaliseks.

Küsimusele, kas jääb ka edaspidi kohvikuga seotuks, vastab Veikko Täär, et seda praegusel hetkel ei oska veel öelda. “Eks aeg näitab,” lisab ta. “Veel hetkel millestki päris loobutud ei ole, restoran on täitsa olemas.” Näitleja räägib, et uus omanik võiks kindlasti olla keegi kellel silmad säravad ning on pealehakkamist täis.