Kuu aja eest algas taaskord vabadussõja võidusamba remont. Sel korral mingit erakorralist viga parandama ei tõtatud, vaid tegemist on plaanitud korralise remondiga, mis läheb maksma ligi 285 000 eurot.

11. juunil alanud remondi käigus käigus renoveeritakse peatrepi astmeplaadid. Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonijuhi Mariliis Sepperi sõnul kinnitatakse peatrepi osaliselt lahti tulnud astmeplaadid ning rekonstrueeritakse astmetealune valgustuspaigaldis. Lisaks saab sammas uued klaasdetailid. Trepiehitusele kulub hinnanguliselt 95 000 eurot, uute klaasdetailide paigaldusele aga 190 000 eurot.

Miks võetakse korraline remont ette just suvekuudel, kui linnas käib kõige rohkem turiste, kes soovivad sammast pildistada? Sepperi sõnul on tööd vajalikud võidusamba ja selle ümbruse säilitamiseks ning suvekuud on meie kliimas kõige parem aeg samba remontimiseks. Vabadussõja võidusammas saab jälle täies ilus särada septembri lõpus.