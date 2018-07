Pitsataigen valmib 12 tundi, sellele lisatakse kliendi silme all kõike head ja paremat ning pannakse kaheks minutiks ja 20 sekundiks 380-kraadisesse pitsaahju. Mis sealt välja tuleb, on taevalikult hea.

La Prima Pizza frantsiisi (töötatakse frantsiisipõhimõttel: toiduhuvilistele pakutakse kiiret ja tugevalt läbi mõeldud kontseptsiooniga võimalust avada enda pitsarestoran) omanik Marju Mändmets lausub, et nende pitsakohtadel on palju itaallastest püsikliente – ja juba see annab tunnistust kõrgest kvaliteedist. „Vahepeal öeldakse, et mõni meie pitsa pole see päris õige itaalia pitsa, aga me ei pretendeerigi sellele. Me teeme itaalia pitsat, mida oleme kohandanud põhjamaisele maitsemeelele. Kui pakuksime traditsioonilist itaalia pitsat, siis ei eristuks me millegi poolest,“ räägib Mändmets.

On aga üks põnev nüanss, mille poolest teistest pitsakohtadest erinetakse: nimelt pakub La Prima Pizza musta põhjaga pitsat. Ökosüsi teeb taina mustaks, aga ei anna mingit maitset juurde. Musta värvi pitsat saab tulla sööma reedeti - just siis on Black Friday!

Lisaks on La Prima Pizza ainus pizzeria Eestis, mis on valitud Silverspooni gastronoomiavõistlusel parima tänavatoidu nominendiks.

La Prima Pizza eesmärk on olla kiirtoidurestoran, mis pakub kvaliteetrestorani taset.

Niisiis tegime katse ja proovisime valikut La Prima Pizza viiest parimast pitsat. Mis mõtteid tekitasid need degusteerijates?

La Prima Supreme (musta taignaga)

- Ma pole kunagi varem musta põhjaga pitsat söönud. Tõsi küll, kunagi Itaalias sai söödud musta värvi sarvesaiakest ning tolgi korral ostsin seda välimuse tõttu. Pitsa, mida sööd juba silmadega.

- Musta tainaga pitsa ehmatas mu esiti veidi ära. Kuna kaaslased sõid ja kiitsid, otsustasin isegi proovida. Sama hea nagu tavaline pitsa, lihtsalt põnevama välimusega!

- Kuigi pitsa oli tehtud erinvast tainast, ei maitsenud see kuidagi teistmoodi. Mitte mingit kummalist kõrvalmaiku. Plusspunktid igal juhul!

- Pitsa oli küll musta värvi tainaga, aga siiski sama krõbe ja hõrk nagu tavaliselt. Minu lemmik!

- Kindlasti sobib see pitsa neile, kes otsivad midagi vürtsikamat.

- Sada protsenti efektne!

Freschezza

- Juba pitsa nimi tähendab „värskus“ ja see on tõesti suurepäraselt värske. Nii palju salatilehti ja magusaid tomateid!

- Palava päeva lemmikpitsa! See ei ajanud isegi liialt jooma!

- Muidu seostub mulle pitsa siiski saia ning tomatipastaga. Freschezza puhul polnud üldse tunnet, et sööks pitsat. Lihtsalt nii palju rohelist oli lisatud, et hetkeks tekkis lausa emotsioon, et söön salatit! Seda enam, et kõhus rasket tunnet ei tekkinud. Frechezza tõestas mulle, et pitsa ei pea alati olema tomati ning sulatatud juustuga rasvane sai.

Quattro Formaggi

- Juustuarmastajate parim valik! Kõik pitsal olevad juustud sulavad lausa suus!

- Kõikide juustude maitse mängib kokku suurepärase koosluse! Tundsin tugevalt ka oma suure lemmiku sinihallitusjuustu mekki.

- Kuna ma ei ole kitsejuustu fänn, siis kartsin et kitsejuustu maitse on domineeriv. Tegelikult tundsin rohkem hoopis sinihallitusjuustu. Mulle tundub, et valikust kõige kaloririkkam, aga midagi head võib vahest endale lubada.

Vulcano

- No see pitsa saab küll 11 punkti 10-st. Mulle kui vürtsika toidu armastajale parajalt terav. Jalapenod tegid oma tööd igal juhul hästi.

- Õnneks polnud nii vürtsine, et oleks suus tulekahju tekkinud. Isegi mina, kes ma ei armasta eriti vürtsiseid toite, nautisin seda.

Primavera

- Klassikaliselt hõrk itaalia pitsa prosciutto crudoga. See polnud liiga rasvane ega paksu põhjaga, vaid täiesti paras. Üldiselt pole ma kuigi suur lihasõber, aga seda sinki nautisin küll täiega!

- Liha on peal nii õrn ja maitsev.

- Olen suur Itaalia ja itaalia toidu fänn ning minu arvates oli see pitsa kõige rohkem saapamaa stiili. Oh, kuidas mulle meenuvad kaunid suvepäevad Roomas ja Firenzes!

Üldiseid mõtteid

- Sõin terve suure pitsa ära ega tundnud, et paha hakkaks. Mis toimub? Tavaliselt tuleb pärast pitsa söömist uni!

- Väike naisterahvas võib silma pilgutamata ühe La Prima pitsa ära süüa! Ideaalne!

- Oleme harjunud, et pärast pitsa söömist kipub kõht punni minema. La Prima pitsadega nii ei juhtunud. Kõik pitsad on õhukese põhjaga (ei söö liigselt saia) ja ülikvaliteetsetest toorainetest, mis tähendab, et see ei mõju kehakaalule laastavalt. Paar korda kuus võib ju kvaliteetselt patustada.

- Kõik pitsad olid nii ahvatleva välimusega, et suus hakkas lausa vett jooksma!

- Piinlikkusega pean tunnistama, et ei eeldanud, et kaubanduskeskusest leiaks mõne söögikoha, mis on nii hea tasemega. Muutsin arvamust. Järgmine kord Rocca Al Maresse šoppama minnes lähen La Primasse sööma!

- Suureks plussiks oli see, et üheskoos on kuus kvaliteetset toidukohta. Näiteks kui tahaks süüa pitsat, aga sõbranna sushit, siis on lahendus mõlemale!

La Prima Pizza asub Tallinnas aadressil Gonsiori 31 ja Rocca Al Mare keskuses.