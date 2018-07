"Mind adopteeriti kuuekuusena Tšiilist Santiagost ja seda tegid Helen ja Andrew Polizzi. Nad lendasid Tšiili, et mind ära tuua ja on öelnud, et nii kui ma neid nägin, lalisesin ma: "Emme, issi!". Seega oli see saatus," sõnab Snooki.

30aastane "Jersey Shore'i" tõsielutäht jagas oma lugu selleks, et teisi, kel on sarnane situatsioon, julgustada.

Tõsielustaar Nicole ehk Snooki Polizzi rääkis esimest korda elus avameelselt sellest, et ta on adopteeritud. Nicole võttis asja teemaks oma YouTube'i kanalil avaldatud videos, mis kannab nime "Minu adopteerimise lugu", vahendab Daily Mail.

Snooki selgitas, et ilmselt on adoptiivperekonnas kasvamine ka tema justkui lõhestunud isiksuse põhjuseks. "Kuigi ma olen pärit Tšiilis, kasvasin ma üles Itaalia perekonnas. Kui keegi küsib, mis rahvusest ma olen, vastangi, et ma olen tšiilitar, kuid kasvasin itaallaseks."

Snooki sõnas, et tema vanemad ei tahtnud talle väga avaldada põhjust, miks ta lapsendamiseks anti. "Lõpuks, kui ma olin 21 või 22, jootsin oma isa purju ja küsisin, et miks mind lapsendada anti. Selgus, et mu bioloogilistel vanematel oli ka teisi järeltulijad ja nad ei suutnud mind lihtsalt üleval pidada."

Snooki sõnas, et ei kujuta isegi ette, et annaks lapse ära, et talle paremat elu võimaldada. "See on neist imeline. Ma ei kujuta ettegi, kuidas nad end minust loobudes tundsid, kuid tänan neid selle eest."