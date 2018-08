„Tihtipeale ei olegi oluline, mis tooraine on ja kui keerulisi köögimasinaid kasutad, pigem seltskond sinu ümber – kellega ja kellele. Kui sa teed süüa südamega ja sul on head seadmed, siis õnnestub toit ka hästi,“ räägivad Academic Food Labi kokad Andrus Laaniste ja Priit Toomits.

Andruse ja Priidu hinnangul ei tohiks söögivalmistamine olla töö, vaid lõbu. Sel puhul on kirgliku kodukokkaja suurepäraseks partneriks NEFFi tooted – restoranivõimalustega tehnika.

NEFF sai alguse juba 1877. aastal Saksamaal, kui Carl Neff ja tema kuus partnerit panid aluse esimesele NEFFi töökojale. Loomulikult polnud meestel tol ajal aimugi, et nende tooted vallutavad sajakonna aasta pärast kogu Euroopa. Kõik NEFFi kodumasinad on alati justkui ühe sammu ees ning panevad kasutaja imestama: kuidas masin küll seda oskab?

Academic Food Labi kokad võrdlevad NEFFi tooteid nutitelefonidega – kui oled saanud uue telefoni, siis surfad ikka esimesed päevad ja otsid, mida põnevat seade VEEL oskab.

„NEFFi pliidiplaatides ja ahjudes on peidus võimalused, mis tulnud professionaalsest köögist ja jõudnud kodukööki. Meile kui professionaalsetele kokkadele on see positiivne emotsioon – sa tunned ära, et vau, ahi oskab seda. Ta suudab mõelda, nagu mina tahan,“ kirjeldavad Laaniste ja Toomits.

(Oleg Harchenko)

Mida põnevat (kohati lausa maagilist) NEFFi tooted oskavad?

- Tehnoloogia VarioSteam lisab küpsetamise ajal ahju niiskust (auru), mille abil jäävad näiteks ahjupraed alati hõrgud ja mahlased.

- Ahjude valgustus on sätitud nii, et kõik tasapinnad on valgustatud ja seega näeb toitu hästi igast küljest. Ahjus on kaks valgustit: tagaseinas ja ukse sees.

- Kui tavapärastel koduahjudel saab temperatuuri 5 kraadi võrra muuta, siis NEFFi ahjudel on see võimalik 1 kraadi võrra.

- Ahjuust avades ei tule kuum õhk pahmakaga näkku.

- Ahi puhastab ennast tänu pürolüüsifunktsioonile ise. Isepuhastus töötab kõrgel temperatuuril ning muudab rasva, pritsmed ja mahaläinud toidu tuhaks, mille saab lihtsalt ilma kemikaalideta eemaldada.

- NEFFi ahjudel on huvitav ukse avamise viis: uks libiseb avades väga kergesti ja läheb ahju alla peitu, jättes toidu valmistamiseks rohkem ruumi. Tegemist on ühe suurima klientide lemmikuga.

(Oleg Harchenko)

- NEFFi pliidiplaat FlexInduction kuumeneb kohal, kuhu pott või pann asetatakse. Samas läheb kogu ülejäänud keeduala jahedaks.

- Tavapäraselt koguneb pliidiplaatide nuppude äärte alla igasugust mustust ja selle puhastamine on keeruline. NEFFi pliidiplaadiga on lihtne: tuleb vaid võtta nupp (mis näeb muide tõeliselt põnev välja) magnetiga lahti ja puhastada ära. Samuti saab seda lapselukuna kasutada.

- Kuna NEFFi tootevalikus on induktsioonipliidid, ei ole pinnad tulised. See tähendab, et kõik pliidiplaadid on ergonoomilised ja energiasäästlikud.

- Toodetes on wireless-süsteem, näiteks suhtleb pliidiplaat õhupuhastajatega.

- NEFFi tootevalikusse kuulub tark kohvimasin, mis on ka hästi hooldatav. Kohvimasin lubab reguleerida vee temperatuuri, tassi suurust, jahvatusastmeid, saab kasutada nii pulbreid kui ube. Samuti on see wifiga ühendatud – tuleb vaid vajutada telefonis äpile ning juba hakkab kohvimasin kohvi keetma. Oluline on muidugi meeles pidada, et enne peab tassi valmis sättima.

Kuigi NEFFi tooted on nutikad ja teistest masinatest kraadi võrra kõrgemal, on hind tavalise kodutehnika klassis. NEFFi tooteid võib leida suurematest kodustuudiotest. Vaata täpsemalt SIIT!