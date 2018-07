49-aastane näitleja Jennifer Aniston, kes vaid viis kuud tagasi teatas, et lahutab oma abikaasast Justin Theroux'st, käib taas kohtamas, vahendab väljaanne ET.

Jenniferile lähedal seisev allikas ütleb, et pärast lahutust otsis Jennifer raskest ajast üle saamiseks väga palju tuge oma sõpradelt. "Selle aja jooksul hakkas ta end paremini tundma ning on valmis taas kohtamas käima. Jennifer pole kunagi tundnud, et ta vajaks meest, kuid ta armastab armastust," sõnab allikas.

"Jennifer käib taas kohtamas, kuid praegu ei ole tal käsil midagi tõsist. Ta lihtsalt lõbutseb ja vaatab, kuidas asjad kulgevad."

Jennifer ja Justin olid abielus kaks aastat ning teatasid lagutusest veebruaris. Nädal hiljem ütles üks allikas ET-le, et Jennifer naudib vallaline olemist ja ei plaani lähiajal armuda. "Kõik tema sõbrad on ta ümber, see on parim toetusgrupp."

Justin taastus lahkuminekust aga jõusaalis rassides ja mööda maailma reisides. Mees nautis sõprade seltskonda ning räägiti, et tal võib olla romaan "Ämblikmehe" näitlejanna Laura Harrieriga. "Justin pole suhtes. Ta on väga sotsiaalne ja talle meeldib uute inimestega kohtuda ning sõpradega aega veeta," kinnitas allikas siis.