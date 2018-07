Juba ülejärgmisel nädalal, 27. ja 28. juulil toimub Kultuurikatla pargis esmakordselt muusika- ja elustiilifestival Sweet Spot. Peaesinejate hulgas on näiteks Roisin Murphy, Tom Odell ja London Grammar. Täna avalikustati festivali täpne ajakava päevade ja lavade kaupa.



Festivali kõige suurem lava ehk A-lava asub Linnahalli kõrval parkla-alal ning reedel alustab seal festivalipäeva Frankie Animal, jätkavad Vaiko Eplik ja Eliit, Jose Gonzalez ja Trad.Attack! ning peaesinejana astub üles London Grammar.



Laupäeval vallutavad A-lava Levski, Mahavok, Tom Odell, Mew, oma ainsa kontserdi Eestis sel suvel annab Ewert and The Two Dragons ning festivalipäeva lõpetab pealaval Roisin Murphy.



B-laval näeb ja kuuleb 27. juulil Soomest pärit artisti Pyhimys, seejärel annavad kontserdi Miljardid, Little Dragon ja 5’Nizza. 28. juulil esinevad suuruselt teisel laval I Wear* Experiment, Leslie Da Bass, Nublu, Reket ning Tommy Cash.



Kultuurikatlas sees astuvad kahel laval üles parimad DJd ning elektroonilise muusika artistid: Black Boxis Marek Poel, Firejose, Bullion Live, Artwork ning Honey Dijon reedel ja Dave Storm, Lekker DJ-d, Soichi Terada Live, Fort Romeau ning Jeff Mills & CEM laupäeval. Katlasaalis mängivad reedel parimat muusikat Marcel Düšess, Jancek ja Martin Aedla ja laupäeval Richard Pohjanheimo ning Abramova x Rec x 0.9.



PADAs esinevad esimesel festivalipäeval Ashilevi, Mick Pedaja, Onni Boi, Jarek Kasar ning NOËP ja teisel festivalipäeval Mick Moon, Avoid Dave, Gram-Of-Fun, Sander Mölder LIVE ning Gilles Peterson.



EKKMi hoovis loovad mõnusat festivalimeeleolu 27. juulil DJ Quest, ILUS HETK, Kähr x Rando Arand ning Metabora Live ja 28. juulil Estonian Funk Embassy, TIKS, Kaarel Valter x Kersten Kõrge, EiK ja Axel Thesleff.



Ajakava leiad festivali kodulehelt: http://sweetspot.ee/et/#timetable