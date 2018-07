Läinud nädala neljapäeval sai häirekeskus teate, et Pärnumaal Sauga vallas asuvas kasvuturvast ja lillemulda tootvas ettevõttes on toimunud tööõnnetus: üks ettevõtte töötaja on jäänud laaduri alla.

Juhtum leidis aset ettevõttes ASB Greenworld Eesti OÜ, mille juhatuse liige Jüri Tiidermann kinnitas Õhtulehele, et säärane õnnetusleidis aset. "Tegu oli traagilise juhtumiga, aga meie üksikasju ei avalikusta," ütles Tiidermann.

Tööinspektsioon on alustanud juhtumi osas menetlust.