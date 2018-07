Sussexi hertsoginna Meghan ei saa enda suunal sapipritsimisest ilmselt kunagi lahti. Tema poolõde Samantha on kõvasti Meghani teemal sõna võtnud ning nüüd teatab Samantha, et Harry pidanuks Meghani asemel abielluma hoopis oma ekspruudi Cressida Bonasega, vahendas The Sun.

Samantha nimetas oma õde mõttetuste hertsoginnaks ning süüdistab Meghanit ka kõigis nende isa Thomase hädades. Lisaks nimetas ta Harryt tallaaluseks, kes laseb Meghanil endale lihtsalt pähe astuda. Lisaks kirjutas naine Twitteris, et Harry pidanudks abielluma hoopis oma ekspruudi Cressida Bonasega, sest ta sarnanes rohkem printsess Dianale.

53aastasel Samanthal ja Meghanil on ühine isa. Varasemalt on Samantha väitnud, et tema kasvatas Meghanit 12 aastat, kui nad Californias elasid.