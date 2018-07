Muusikute jaoks on suvi pöörane tööaeg. Laura Põldvere on suvel lausa nii vähe kodus viibinud, et eelmisel kuul oli veearve kõigest 40 senti.

Juuni alguses külastas Laura Dominikaani Vabariiki. Peale puhkust oli ta kodus vaid viis päeva ning sõitis Aserbaidžaani, et tööasjus külastada Lola konverentsi. Juuni vältel jõudis Laura külastada ka Kreekat ja põhjanaabreid. Seega ei tasu imestada, et veearve oli sedavõrd väike oli.

Laura Põdvere jagab Instagrami kontol pilti. “Ma elan oma autos. Veearve eelmisel kuul oli vaid 40 senti, sest ma pole üldse kodus olnud,” naerab Laura.